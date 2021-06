Fans schauen Live-Stream zur E3 2021, erwarten GTA 6, kriegen was ganz, ganz anderes

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie die Seite PC Gamer sagt, hätten im offiziellen E3-Stream am Ende noch um die 100.000 Zuschauer den Stream gesehen. Es war also nicht so, als wären die Leute sofort panisch rausgerannt.

Gestern Abend, am Dienstag, dem 14.06.2021, lief das Live-Event von Take-Two bei der E3 2021. Der Publisher ist bekannt für Spiele wie GTA 5 Online, Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 oder die Civilization-Reihe. Einige hatten gehofft, Take-Two zeigt in einer klassischen E3-Pressekonfernz erste Trailer und Bilder zu den neuen Spielen GTA 6 oder Bully 2, doch sie schalteten für eine Diskussion über Diversität ein.

