Der Darth-Vader-Darsteller David Prowse ist verstorben. Im MMORPG Star Wars: The Old Republic (SWTOR) versammelten sich Spieler, um dem Darsteller die letzte Ehre zu erweisen.

Das war David Prowse: David Prowse wurde besonders durch seine Rolle als Darth Vader in der originalen Star-Wars-Trilogie bekannt. Der Darsteller soll die Rolle damals wegen seiner beachtlichen Körpergröße von fast zwei Metern bekommen haben und übernahm die physische Verkörperung des Sith-Lords.

Sowohl im ursprünglichen Star-Wars-Film, als auch in „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ steckte Prowse hinter Vaders Maske. Seine Stimme hört man im Film allerdings nicht – die wurde von James Earl Jones eingesprochen. Auch die Szene, in der Vader am Ende demaskiert wird, zeigt nicht Prowse, sondern den Schauspieler Sebastian Shaw.

Am 28. November 2020 verstarb Prowse im Alter von 85 Jahren. Doch obwohl man den Darsteller immer nur in voller Vader-Montur gesehen hat, bleibt sein Vermächtnis bestehen. In Star Wars: The Old Republic versammelten sich Spieler nun, um Prowse noch einmal zu würdigen.

Spieler versammeln sich für Gedenkfeier

So ehrten die Spieler den Darsteller: Wie im Video von „Dark Jedi Order“ zu sehen, versammelten sich mehrere Spieler passenderweise auf der Sith-Welt Dromund Kaas. Dort knieten viele Spieler nieder und bewahrten Stille im Gedenken an Prowse.

Nach mehreren Minuten beginnen erste Spieler zu applaudieren, immer mehr stimmen ein. Dann werden Feuerwerke gezündet, denen wenig später die ersten Lichtschwerter folgen.

Am Ende ist der ganze Raum hell von den vielen Lichtschwertern erleuchtet – und zu guter Letzt werden auch die typischen Machtblitze losgelassen. So wurde die Gedenkminute am Ende eher zur Gedenkfeier zu Ehren des Darth-Vader-Darstellers.

Eine ganz ähnliche Situation ergab sich auch im vergangenen Jahr, als die SWTOR-Community sich versammelte, um Peter Mayhew zu gedenken – dem Darsteller von Chewbacca.