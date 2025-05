Neues MMORPG hat im ersten Monat schon 40 Millionen Spieler, kommt jetzt zu uns – Bietet besonderes Feature, damit NPCs lebendig wirken

In China hat das MMORPG Sword of Justice viele Fans, nun soll es auch zu uns in den Westen kommen. Die Entwickler haben jetzt den ersten Trailer und Informationen zum Spiel verraten.

Was ist das für ein MMORPG? Sword of Justice ist ein kostenloses MMORPG von Publisher NetEase. Als Thema dient eine Wuxia-Welt des 12. Jahrhunderts in China zum Vorbild und erinnert dabei an Spiele wie Swords of Legends Online oder World of Jade Dynasty.

In China erreichte das MMORPG laut Publisher NetEase 40 Millionen Spieler im ersten Monat und über 1,1 Millionen Voranmeldungen am ersten Tag. Auch wenn es noch keinen genauen Release-Termin gibt, hat der Publisher Sword of Justice jetzt auch für die Veröffentlichung im Westen vorgesehen. Das MMORPG wird sowohl auf dem PC als auch auf Android und iOS veröffentlicht.

Sword of Justice möchte eine riesige offene Welt bieten, die visuell dank Raytracing und einer Partnerschaft mit NVIDIA zur Geltung kommt. Die Entwickler setzen auf ein Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten und aufwendigen Reflexionen.

Wie das neue MMORPG aussieht, könnt ihr hier im Trailer sehen:

Gutes Aussehen und gute Technik

Welche Features bietet das MMORPG? Neben hübschem Aussehen hat Sword of Justice auch technisch besondere Features. Zum einen gibt es ein dynamisches Wettersystem, das für eine immersive Umgebung sorgen soll. Als Besonderheit sticht aber vor allem das innovative NPC-System heraus.

Mithilfe von Chinas KI-Chatbot DeepSeek sollen die NPCs eigene Identitäten, Erinnerungen und die Fähigkeit zu dynamischen Antworten besitzen. So sollen NPCs selbst individuell auf Geschehnisse und Spieleraktionen reagieren können.

Inwieweit diese Technik jedoch ausgereift ist und wie viel von der chinesischen Konkurrenz zu ChatGPT im MMORPG drinsteckt, ist noch nicht klar. Bei DeepSeek gibt es Bedenken zum Datenschutz, und in Ländern wie Italien ist der KI-Assistent ganz verboten (via Handelsblatt).

Wie wird das Gameplay? Die Entwickler setzten beim Gameplay auf die klassischen Elemente des Genres. Spieler sollen eine offene Welt erkunden, in Dungeons gegen mythische Bestien und Banditen kämpfen und dabei Looten und Leveln.

Im Kampf geht Sword of Justice in Richtung Blade and Soul und möchte Martial-Arts-Kämpfe mit flüssigen Animationen anbieten. Im Trailer sieht man jedoch auch Waffen, magische Angriffe und Fähigkeiten.

Während das MMORPG über 100 Stunden Inhalte für Einzelspieler dank KI-Gefährten bietet, sollen auch geselligere Gamer auf ihre Kosten kommen. Sword of Justice will deshalb von Beginn an Gilden, ein Mentorensystem sowie andere Gemeinschaften einführen, mit deren Hilfe sich Spieler zusammenfinden können.

Wie kommt das Spiel an? Sword of Justice lockt die Spieler mit Free2Play und ohne Pay2Win (via NetEaseGames.com). Den Trailer auf YouTube haben innerhalb eines Tages etwa eine Million Menschen angesehen und auch auf der Website SwordofJustice.com erfolgten in diesem Zeitraum schon über 350.000 Anmeldungen.

Andere Videos auf dem YouTube-Kanal des MMORPGs erhalten jedoch weniger Aufmerksamkeit, hier sind nur einige hunderte Aufrufe zu verzeichnen und auch bei den Kommentaren unter dem Trailer auf YouTube finden sich nur wenige Fans.

Für die Fans von Wuxia-MMORPGs könnte das neue Sword of Justice auch hierzulande zum Renner werden. Diese Themepark-Welt gab es seit Swords of Legends nicht mehr, obwohl sie in China sehr beliebt ist. Auch die Freundin von MeinMMO-Autor Cedric Holmeier wartet seitdem auf einen Ersatz: Ich habe meine Freundin dazu gebracht, MMORPGs zu zocken, jetzt ist sie sauer auf mich