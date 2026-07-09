Susanne Daubner beweist Aura, spricht mit Elmo aus der Sesamstraße über die Jugendwörter, die sie selbst benutzt

Die wohl beliebteste Tagesschausprecherin, Susanne Daubner, war bei einem Podcast von Elmo aus der Sesamstraße zu Gast. Dort erklärte sie, welche dieser Wörter sie persönlich am besten findet.

Wer ist Susanne Daubner? Susanne Daubner ist seit 1999 eine Nachrichtensprecherin bei der Tagesschau. Durch ihre jährliche Vorstellung der Nominierten für das Jugendwort des Jahres ging die Moderatorin viral, kommt in vielerlei Memes zum Einsatz und wird dafür von der Gen Z wie auch der Gen Alpha (berechtigt) gefeiert.

Nun war Daubner bei einem Podcast von Elmo aus der Sesamstraße zu Gast, dessen 22-minütige Folge in der ARD-Mediathek sowie auch auf YouTube zu sehen ist. Während des Austauschs der zwei deutschen Legenden war das Thema Jugendwort unausweichlich.

Video starten Die Gen Z muss in allen Bereichen des Lebens Einsparungen vornehmen, aber eine Branche trifft es härter als alle anderen Autoplay

Elmo und Susanne „daubnern“ über persönliche Favoriten

Welche Jugendwörter mag Susanne Daubner am meisten? Die Favoriten von Susanne Daubner sind neben dem ersten Wort im Jahr 2021 „cringe“, aber vor allem Kandidaten wie „goofy“ und „Digga“ nutzt die Sprecherin auch in ihrem eigenen Alltag.

Sie betont, dass diese jährliche Tradition ihr sehr viel Freude bereite: „Das macht totalen Spaß und es ist für mich auch eine große Ehre.“

Hier könnt ihr einen Clip aus der Unterhaltung zwischen Susanne Daubner und Elmo auf TikTok sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt

Ihr Bekanntheitsgrad als öffentliche Person findet sie nicht unangenehm. Auf der einen Seite findet sie es schön, aber es kann auch anstrengend sein. Sie freut sich eher weniger, um 22:00 Uhr um ein Selfie gebeten zu werden. Vielmehr würde ihr ein kurzer Schnack gefallen. Das sei viel persönlicher.

Das Jugendwort des Jahres sorgt Jahr für Jahr für Begeisterung vieler Menschen, vor allem, wenn sie von Susanne Daubner vorgetragen werden. Unter den Nominierten befinden sich oft auch Begriffe, die aus dem Gaming und der Kultur drumherum, wie auch Twitch, stammen: Jugendwort des Jahres 2022 schlägt Twitch-Begriffe vor – Wie viele kennt ihr?