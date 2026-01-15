Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam

NewsVideos
2 Min. Ody 0 Kommentare Lesezeichen
Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam

In einem neuen Survival-Game strandet ihr als Außerirdischer auf einer Steinzeit-Erde. In dem Spiel, das auf den ersten Blick an No Man’s Sky erinnert, erwartet euch aber vor allem eines: Gartenarbeit. Auf Steam gibt es übrigens jetzt schon eine Demo.

Welches Spiel ist gemeint? Das trägt den Titel Astrobotanica und wird von einem kleinen Team aus Warschau mit dem Namen Space Goblin Studio entwickelt. Erscheinen soll Astrobotanica am 16. Februar 2026 im Early Access auf Steam, eine Demo gibt’s dort aber jetzt schon zu spielen.

Hier seht ihr auch einen aktuellen Trailer zu Astrobotanica:

Astrobotanica: Neues Survival-Spiel auf Steam schickt euch als Alien auf eine Steinzeit-Erde
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Neues Zombie-Spiel macht euch zum „Türsteher der Apokalypse“, lässt euch Überlebende mit einem Hammer verprügeln Neues Spiel auf Steam soll der Höhepunkt der Karriere für einen umstrittenen Entwickler werden, zeigt im Trailer, wie gut es ist Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen In einem neuen Shooter auf Steam und PS5 reist ihr in bewaffneten Häusern durch die Wüste, erscheint bereits im März Neues MMORPG schafft trotz Kritik den Durchbruch auf Steam, jetzt legt der Entwickler alles offen Abgedrehtes Rollenspiel auf Steam und PS5 macht euch zum Piratenkapitän, verwischt vor großem Test alle MMO-Spuren Ein Action-RPG auf Steam schließt die Lücke, die das Ende von Stranger Things hinterlassen hat: Ihr müsst eine Kleinstadt vor Dämonen retten Eine der besten Erweiterungen von WoW feiert im Februar ihr Comeback Neues Koop-Game auf Steam sieht aus wie ein Mix aus Helldivers und Satisfactory, Spieler fragen: „Wo unterschreibe ich?“ Leider warten wir noch eine ganze Weile auf ARK 2 – Wer aber Bock drauf hat, wird mit einem neuen Game auf Steam glücklich

Als Alien auf einer prähistorischen Erde

Worum geht’s in dem Spiel? Astrobotanica erinnert auf den ersten Blick stark an Spiele wie No Man’s Sky oder Subnautica (nur eben über Wasser). Allerdings seid ihr dieses Mal kein Mensch und der fremde Planet ist die Erde – und zwar die vor 300.000 Jahren.

Ihr spielt Xel, einen Wissenschaftler, der mit seinem Raumschiff auf der Erde abgestürzt ist. Eure Mission war es, im Weltraum nach neuen Pflanzenarten zu suchen. Glück im Unglück also – Pflanzen gibt’s auf der Erde schließlich reichlich. 

Was es auf der Erde auch reichlich gibt, ist Sauerstoff. Nur blöd, dass unser Außerirdischer CO₂ atmet. Euer erstes Ziel wird es daher sein, mit eurer fortgeschrittenen Alien-Botanik einen kleinen Garten zu erschaffen, der euch vor der feindlichen Umgebung schützt. Im Anschluss könnt ihr euch dazu aufmachen, den Planeten zu erkunden.

Auf euren Reisen in die Wildnis entdeckt ihr neue Pflanzen, mit denen ihr experimentieren könnt. Noch dazu begegnet ihr gefährlichen Tieren und primitiven Menschen, den Neandertalern. Mit denen werdet ihr euch jedoch nicht auf Anhieb unterhalten können – erst müsst ihr ihre Sprache lernen.

Mehr zum Thema
Ein Shooter auf Steam ist perfekt für Spieler, die keinen Bock auf PvP in ARC Raiders haben
von Dariusz Müller
Neues MMORPG schafft trotz Kritik den Durchbruch auf Steam, jetzt legt der Entwickler alles offen
von Cedric Holmeier
Neues Spiel auf Steam soll der Höhepunkt der Karriere für einen umstrittenen Entwickler werden, zeigt im Trailer, wie gut es ist
von Cedric Holmeier

Wie actionlastig ist es? Überhaupt nicht. Laut den Entwicklern ist Astrobotanica ein entspanntes Survival-Game, das in erster Linie Neugier und Experimentieren belohnt – mit roher Gewalt kommt ihr hier nicht weiter. Die größte Gefahr geht von der Umgebung und wilden Tieren aus, denen ihr ausweichen müsst.

Zum Start des Early Access werden die Kernsysteme des Spiels enthalten sein, darunter Botanik, Basteln, das Lösen von Puzzles, Landwirtschaft und Basisbau sowie Möglichkeiten, den Neandertalern zu helfen. Im Laufe des Early Access sollen weitere Systeme und Mechaniken hinzukommen sowie Welt und Story ausgebaut werden.

Ein urzeitliches Survival-Spiel der anderen Art erwartet euch mit Echoes of Extinction. Dazu gibt es auf Steam nur eine Tech-Demo, die zeigt aber jetzt schon einen der spannendsten Aspekte des Spiels: Ihr könnt sowohl als primitiver Mensch als auch als Dino spielen. Mehr lest ihr hier: Leider warten wir noch eine ganze Weile auf ARK 2 – Wer aber Bock drauf hat, wird mit einem neuen Game auf Steam glücklich

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Dreadmyst-Entwickler legt Code seines MMORPGs offen

Neues MMORPG schafft trotz Kritik den Durchbruch auf Steam, jetzt legt der Entwickler alles offen

Masters of Albion von Peter Molyneux

Neues Spiel auf Steam soll der Höhepunkt der Karriere für einen umstrittenen Entwickler werden, zeigt im Trailer, wie gut es ist

Dreadmyst MMORPG Überraschungshit Steam Titelbild

Solo-Entwickler veröffentlicht ganzes MMORPG auf Steam, wird zum Überraschungshit, nur eine Schwäche wird deutlich

Titelbild zu Quarantine Zone: The Last Check

Neues Zombie-Spiel macht euch zum „Türsteher der Apokalypse“, lässt euch Überlebende mit einem Hammer verprügeln

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx