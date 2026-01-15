Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam

In einem neuen Survival-Game strandet ihr als Außerirdischer auf einer Steinzeit-Erde. In dem Spiel, das auf den ersten Blick an No Man’s Sky erinnert, erwartet euch aber vor allem eines: Gartenarbeit. Auf Steam gibt es übrigens jetzt schon eine Demo.

Welches Spiel ist gemeint? Das trägt den Titel Astrobotanica und wird von einem kleinen Team aus Warschau mit dem Namen Space Goblin Studio entwickelt. Erscheinen soll Astrobotanica am 16. Februar 2026 im Early Access auf Steam, eine Demo gibt’s dort aber jetzt schon zu spielen.

Hier seht ihr auch einen aktuellen Trailer zu Astrobotanica:

Als Alien auf einer prähistorischen Erde

Worum geht’s in dem Spiel? Astrobotanica erinnert auf den ersten Blick stark an Spiele wie No Man’s Sky oder Subnautica (nur eben über Wasser). Allerdings seid ihr dieses Mal kein Mensch und der fremde Planet ist die Erde – und zwar die vor 300.000 Jahren.

Ihr spielt Xel, einen Wissenschaftler, der mit seinem Raumschiff auf der Erde abgestürzt ist. Eure Mission war es, im Weltraum nach neuen Pflanzenarten zu suchen. Glück im Unglück also – Pflanzen gibt’s auf der Erde schließlich reichlich.

Was es auf der Erde auch reichlich gibt, ist Sauerstoff. Nur blöd, dass unser Außerirdischer CO₂ atmet. Euer erstes Ziel wird es daher sein, mit eurer fortgeschrittenen Alien-Botanik einen kleinen Garten zu erschaffen, der euch vor der feindlichen Umgebung schützt. Im Anschluss könnt ihr euch dazu aufmachen, den Planeten zu erkunden.

Auf euren Reisen in die Wildnis entdeckt ihr neue Pflanzen, mit denen ihr experimentieren könnt. Noch dazu begegnet ihr gefährlichen Tieren und primitiven Menschen, den Neandertalern. Mit denen werdet ihr euch jedoch nicht auf Anhieb unterhalten können – erst müsst ihr ihre Sprache lernen.

Wie actionlastig ist es? Überhaupt nicht. Laut den Entwicklern ist Astrobotanica ein entspanntes Survival-Game, das in erster Linie Neugier und Experimentieren belohnt – mit roher Gewalt kommt ihr hier nicht weiter. Die größte Gefahr geht von der Umgebung und wilden Tieren aus, denen ihr ausweichen müsst.

Zum Start des Early Access werden die Kernsysteme des Spiels enthalten sein, darunter Botanik, Basteln, das Lösen von Puzzles, Landwirtschaft und Basisbau sowie Möglichkeiten, den Neandertalern zu helfen. Im Laufe des Early Access sollen weitere Systeme und Mechaniken hinzukommen sowie Welt und Story ausgebaut werden.

Ein urzeitliches Survival-Spiel der anderen Art erwartet euch mit Echoes of Extinction. Dazu gibt es auf Steam nur eine Tech-Demo, die zeigt aber jetzt schon einen der spannendsten Aspekte des Spiels: Ihr könnt sowohl als primitiver Mensch als auch als Dino spielen. Mehr lest ihr hier: Leider warten wir noch eine ganze Weile auf ARK 2 – Wer aber Bock drauf hat, wird mit einem neuen Game auf Steam glücklich