Video zum First-Person-Shooter zeigt futuristische Action: „Je mehr ich von diesem Spiel sehe, desto cooler finde ich es“

Auf YouTube liefert ein Video einen ersten Einblick in das Gameplay vom neuen First-Person-Shooter SHRAPNEL. Auch wenn ein Aspekt der Community als verbesserungswürdig auffällt, loben mehrere Spieler den Clip und sind gespannt auf das kommende Spiel.

Was ist SHRAPNEL für ein Spiel ? Das Spiel ist ein Multiplayer und First-Person-Shooter mit der Möglichkeit, als Spieler eigene Kreationen zu erschaffen: Denn NFTs sind Teil der Spielmechank und das Game enthält ein Blockchain-System, mit dem Spieler echtes Geld verdienen können.

Hier könnt ihr nachlesen, was NFTs überhaupt sind und wieso sie aktuell im Gaming immer wieder auftauchen.

Worum geht es in SHRAPNEL? Das Setting ist eine futuristische Welt, in der es ein katastrophales Event gab: Der Asteroid „38 Sigma“ ist mit dem Mond kollidiert, sodass lunare Meteoriten auf der Erde einschlugen. Das seitdem unbewohnbare Gebiet des Einschlags ist als „Sacrifice Zone“ („The Zone“) bekannt.

In diesem Gebiet tritt das mysteriöse Material „Compound Sigma“ auf, das besondere Eigenschaften aufweist. Der Spieler kämpft gegen andere in der Zone um Ressourcen und sein Überleben.

Hier seht ihr das Gameplay-Video von SHRAPNEL:

Die User mögen das Video, bitten jedoch um eine Anpassung

Was sagt die Community zu dem Gameplay-Trailer? Sowohl auf YouTube als auch auf Twitter wurde das Video veröffentlicht. Die Reaktionen der Community sind auf beiden Plattformen recht ähnlich:

Ein Aspekt wird von vielen angesprochen und darum gebeten, ihn bis zum Release noch anzupassen: „Sieht super aus, aber es ist so wackelig, dass ich dachte, es sei ein VR-Spiel“. Ein anderer User scherzt: „POV: Es ist das erste Mal, dass du versuchst ein FPS [First-Person-Shooter] Spiel zu zocken und deine Sensitivity ist viel zu hoch eingestellt“ (via YouTube).

Insgesamt kommt das Video jedoch recht gut bei den Leuten an. Mehrere loben den Einblick in das Spiel und schreiben Kommentare, wie: „Je mehr ich von diesem Spiel sehe, desto cooler finde ich es. Wirklich beeindruckende Arbeit hier!“ auf Twitter oder „Ich finde es [das Video] fantastisch, sogar noch mehr, weil es ein Pre-Alpha-Trailer ist. Herzlichen Glückwunsch!“ (via YouTube).

Das erwartet uns in SHRAPNEL

SHRAPNEL wird als der erste First-Person-Shooter beworben, der die Blockchain-Technologie im Game einbettet. Neben dem Combat stellt das Spiel Werkzeuge zur Verfügung, mit deren Hilfe die Spieler selbst Kreationen erschaffen können.

So habt ihr habt im Spiel die Möglichkeit, Items, Waffen, Skin und Maps (welche NFTs darstellen) mithilfe von verschiedenen Werkzeugen zu basteln und diese dann an andere Spieler weiterzuverkaufen.

Hier kommt auch das Blockchain-System ins Spiel. Wenn ein Spieler im Kampf stirbt, verliert er seine Ausrüstung (also NFTs). Damit stellt jede Konfrontation ein Risiko dar, das gut durchdacht werden muss.

Die Community des Spiels kann selbst bei der Erstellung der NFTs mithelfen, welche im Spiel verwendet werden können. Daher wächst die Anzahl der verfügbaren Items immer weiter.

Im Spiel wird es Operator-Klassen geben. 3 verschiedene stehen dem Spieler zur Auswahl:

Assault

Infosec

Survivalist

Jede der drei Klassen wird über ihre eigenen Fähigkeiten und Können verfügen.

Wann ist der Release von SHRAPNEL? Bisher wurde noch kein Datum zur Veröffentlichung des Spiels bekannt gegeben. Jedoch findet man auf der Webseite bereits eine Roadmap, die den aktuellen Stand des Spiels sowie die geplanten weiteren Schritte zeigt.

Aktuell steckt SHRAPNEL noch in der „aktiven Entwicklung“ in Phase00, wo es zunächst viel um die Etablierung einer Community geht.

Was haltet ihr vom ersten Einblick in SHRAPNELs Gameplay? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

