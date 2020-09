Der Shooter Scavengers wurde bereits 2018 angekündigt und auf der E3 2019 mit einem neuen Trailer vorgestellt. Zwar liefen im Hintergrund bereits erste Play Tests, doch lange war es ruhig um das Spiel. Nun meldet es sich mit neuem Gameplay und einem ungefähren Release-Datum zurück.

Was ist das für ein Spiel? Scavengers ist ein Multiplayer-Koop-Shooter, der viele verschiedene Genres in sich vereint. Das Spiel ist eine Mischung aus Battle Royale, Hero-Shooter und Survival-Game:

Zum Start eines Matches wählt ihr einen Charakter, wobei es unterschiedliche Rollen, Waffen und Fertigkeiten gibt.

Im Spiel gibt es PvE-Elemente, bei denen ihr gemeinsam gegen computergesteuerte Feinde antretet. Dafür müsst ihr zusammenarbeiten und werdet gewissermaßen in ein Bündnis „gezwungen“.

Gleichzeitig gibt es aber PvP und eigentlich wollt ihr eure Mitspieler ausschalten.

Zudem müsst ihr Nahrung sammeln, um zu überleben.

Ein Match soll zwischen 30 und 45 Minuten lang sein und ihr tretet mit bis zu 4 Teams aus je 3 Spielern gegen Zombies, aber auch gegeneinander an. Im Verlaufe des Spiels sammelt ihr Ausrüstung, erledigt Aufgaben und müsst am Ende erfolgreich aus dem Gebiet ausgeflogen werden.

Was ist neu? Am 2. September veröffentlichte IGN einen neuen Gameplay-Trailer zu Scavengers. Der zeigt direkt viele Kämpfe und jede Menge Action, die in der Pre-Alpha aufgenommen wurden.

Besonders optisch macht der Shooter einen guten Eindruck. Mit dem Trailer wurde außerdem verraten, dass Scavengers Anfang 2021 in den Early Access starten soll.

Scavengers setzt auf interessante Technologie

Wie lief die Entwicklung des Spiels bisher? Einige Entwickler von Halo 5, die am Warzone-Modus beteiligt waren, haben sich in dem neuen Studio Midwinter Entertainment zusammengefunden und 2018 das Spiel Scavengers angekündigt. Damals verglichen es viele optisch mit Destiny 3.

2019 wurde auf der E3 ein erster Gameplay-Trailer gezeigt. Seitdem warteten viele gespannt auf neue Infos rund um das Spiel. Die größte Ankündigung bestand jedoch für lange Zeit darin, dass Improbable, die Firma hinter der Technik SpatialOS, das Entwickler-Studio gekauft hat. Schon zuvor arbeiteten sie zusammen und Scavengers wird auch in SpatialOS entwickelt.

Nun wissen wir endlich, dass der Shooter 2021 offiziell starten soll, wenn auch erstmal im Early Access. Noch im Jahr 2020 soll es weitere Play Tests, eine Alpha und eine Closed Beta geben. Dafür könnt ihr euch bereits auf der offiziellen Webseite anmelden.