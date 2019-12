Mit einem neuen Jahr stehen auch wieder neue Games ins Haus. 2020 hat dabei einige besondere Perlen im Survival-Genre zu bieten, die äußerst vielversprechend wirken – und die ihr mit Sicherheit nicht auf dem Schirm habt.

Was sind das für Spiele? In unserer Liste findet ihr drei Survival-Games, die bei den Vorstellungen 2019 etwas unter dem Radar gelaufen sind. Es handelt sich dabei um Projekte von unabhängigen Studios.

Die Spiele befinden sich dabei noch in Entwicklung, haben aber ihre Release-Daten zumindest vorläufig oder für einen Early Access noch 2020. Wir haben sie wegen besonderer Features, vielversprechendem Gameplay oder toller Grafik ausgesucht.

Wenn ihr noch weitere Ideen im Bereich der Survival-Games sucht, seht euch in unserem Special an, welches unsere 15 besten Survival-Games sind.

Odludzie

Was ist Odludzie? Odludzie ist ein recht klassisches Survival-Game nach dem Vorbild der ersten Survival-Spiele und neuerer Erscheinungen wie Green Hell oder The Forest. Euer Flugzeug stürzt ab und ihr sitzt nun irgendwo in der Wildnis (aus dem Polnischen: „Odludzie“) in den Karpaten fest.

Dort gestrandet müsst ihr um euer Überleben kämpfen, nach Nahrung suchen, euch vor Gefahren wie wilden Tieren und Wetter schützen und den Weg zurück in die Zivilisation finden.

Odludzie kommt vom polnischen Indie-Studio VeCube mit sieben Mitarbeitern und läuft mit der Unreal Engine 4, was sich in der wirklich hübschen Grafik auch niederschlägt.

Es handelt sich dabei um ein Singleplayer-Spiel. Die Frage nach Multiplayer und Koop beantworten die Entwickler damit, dass aktuell nur an der Story gearbeitet werde.

Das sind die Features: Im Trailer und auf der offiziellen Website von Odludzie sind bereits einige Features zu sehen. Diese orientieren sich zum großen Teil an bekannten Inhalten des Genres:

Jagd, Fischen und Sammeln – um zu überleben, müsst ihr euch mit Nahrung versorgen.

Crafting und Bau – ihr benötigt ein Lager, Waffen und Gegenstände zum Schutz vor Tieren und Wetter.

Wetter und Tageszeit – ihr werdet verschiedenen Witterungen wie Regen und Nebel sowie Tag und Nacht ausgesetzt sein.

Erkundung – die Wälder sind weitläufig und ihr könnt sowohl klettern als auch schwimmen. Achtet dabei aber auf eure Ausdauer.

Rätsel – Odludzie soll neben den gewöhnlichen Überlebens-Herausforderungen auch knifflige Rätsel und Puzzle-Aufgaben bereithalten.

Die Story soll laut den Entwicklern „interessant“ und „gut geschrieben“ sein sowie zwei alternative Enden bieten, je nachdem, wie ihr euch beim Spielen entscheidet.

Infos zum Release

Für welche Plattformen erscheint Odludzie? Odludzie wird aktuell für PC, PS4 und Xbox One entwickelt. Über Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X gibt es noch keine Aussagen.

Wann ist der Release und wie teuer wird es? Das erwartete Release-Datum ist das dritte Quartal 2020. Ein Preis wurde noch nicht genannt.

So vielversprechend ist Odludzie: Odludzie sieht hübsch aus und es erfindet das Genre nicht komplett neu. Es erzählt eine Geschichte, die eher kurz wirkt und bietet bodenständige Features, die alle Survival-Aspekte abdecken.

Auf den ersten Blick sieht Odludzie nicht wie ein Spiel aus, das das Genre grundlegend reformieren wird. Allerdings lassen die ersten Bilder vermuten, dass es sich um ein gutes Spiel für Survival-Fans eignet, die keine grundlegend anderen Mechaniken wollen und das sich in ein paar Tagen oder Wochen gut durchspielen lässt.

Away: The Survival Series

Was ist Away? In Away: The Survival Series spielt ihr ein kleines Tierchen am unteren Ende der Nahrungskette: einen Kurzkopfgleitbeutler („sugar glider“, ja die heißen wirklich so). Ihr seid damit, laut Wikipedia, gerade einmal 16-21 Zentimeter groß und etwa 90-130 Gramm schwer.

Als solch zierliches Tier erwarten euch in der Wildnis etliche Gefahren, denen ihr dennoch trotzdem müsst, wenn ihr überleben wollt. Über eine Geschichte wissen wir noch nicht viel, es geht wohl in erster Linie darum, sich als doch eher wehrloses Tierchen durch die Wildnis zu schlagen.

Away kommt vom kanadische Indie-Studio Breaking Walls, das aus Veteranen der Industrie besteht (Assassin’s Creed, Prince of Persia, Far Cry). Gespielt wird in der dritten Person und im Singleplayer, zu Multiplayer-Optionen ist noch nichts bekannt.

Away setzt dabei darauf, eine Art Dokumentation zu sein. Hilfe hat das Studio dazu vom Komponisten Mike Raznick (Ratchet&CLank, Mad Max: Fury Road, Doctor Strange und mehr) bekommen, um mit dem Soundtrack die Idylle einer Natur-Doku zu erzeugen.

Das sind die Features: Away setzt, wie es aussieht, vor allem auf Erkundung und Überleben. Da ihr ein Tier in freier Wildbahn spielt, seid ihr stets auf der Suche nach Insekten zum Verzehr oder versucht, größeren Jägern auszuweichen.

Um euch besser fortzubewegen könnt ihr offenbar sogar auf anderen, größeren Tieren „mitfahren“, indem ihr einfach auf ihrem Rücken reist. Außerdem habt ihr als Gleitbeutler natürlich auch die Möglichkeit, zu gleiten.

Letzteres sieht aktuell nach einem der Haupt-Features aus. Ihr werdet wohl weite Strecken durch die Luft zurücklegen können, um andere Orte zu erreichen. Dabei müsst ihr offenbar auch Katastrophen wie Waldbränden entkommen.

Infos zum Release

Für welche Plattformen erscheint Away? Laut der offiziellen Website von Away: The Survival Series erscheint das Spiel sowohl für die PS4 als auch für den PC auf Steam.

Wann ist der Release und wie teuer ist es? Als Datum haben die Entwickler bisher lediglich 2020 genannt. Einen genaueren Zeitraum gibt es noch nicht. Auch ein Preis ist noch nicht bekannt.

So vielversprechend ist Away: Away wirkt eher wie ein idyllisches Entdecker-Spiel mit einem gewissen Überlebens-Aspekt und nicht wie ein Spiel für Hardcore-Spieler. Der Doku-Ansatz kommt bereits im Trailer gut durch.

Wer also eine gesunde Neugier besitzt, schöne Umgebungen im Flug erkunden will und dabei die ein oder andere Herausforderung sucht, sollte ein Auge auf Away haben.

The Eternal Cylinder

Was ist The Eternal Cylinder? In unseren drei Geheimtipps ist The Eternal Cylinder das mit Abstand abgedrehteste und verrückteste Spiel. Die Handlung findet auf einem seltsamen Planeten voller skurriler Wesen statt.

Die ganze Welt wird von einem sich ständig bewegenden Zylinder plattgewalzt, sodass ihr stets auf der Flucht seid. Die Kreaturen dort sind offenbar mutiert. Und Mutation ist auch ein wichtiger Teil des Spiels, denn so entwickelt ihr euch weiter und trotzt den Gefahren.

Ihr steuert dabei eine Herde von „Trebhums“, kleine Kugeln mit Beinen und Kulleraugen, die sich weiterentwickeln können. Offenbar steuert ihr eine ganze Herde alleine, das System klingt aber auch nach einer möglichen Koop-Option.

Das sind die Features von The Eternal Cylinder: Nach ersten Informationen auf der offiziellen Website wird The Eternal Cylinder wohl eine Mischung aus Puzzle-Game, Arcade, Survival und Abenteuer. Die bisher gezeigten Features umfassen:

Mutationen – entwickelt eure Trebhums, um gegen Gifte immun zu werden, zu schwimmen oder anderweitig stärker zu werden, um neue Regionen zu erkunden und Gegner zu besiegen.

Kreaturen – die ganze Welt ist voller seltsamer Kreaturen, die eigene Verhaltensmuster haben und nicht immer freundlich sind. Ihr müsst euch auch wehren.

Der Zylinder – der ständig alles platt walzende Zylinder zerstört in Echtzeit die Welt.

Biome – verschiedene Biome bieten verschiedene Möglichkeiten und Herausforderungen. Bisher sind die Savanne, die Tundra und die Wüste bekannt.

Rätsel – an vielen Orten müsst ihr bestimmte Rätsel lösen, für die ihr auch bestimmte Mutationen benötigt.

Das Kern-Feature sind dabei offenbar die Mutationen, denn nur durch diese könnt ihr kämpfen, alles erkunden und Rätsel lösen. Es scheint sogar Bosskämpfe zu geben, für die ihr euch dann überlegen müsst, welche Kombinationen und Verteilungen der Mutationen euch helfen.

Infos zum Release

Für welche Plattformen erscheint The Eternal Cylinder? Das Spiel soll für den PC exklusiv im Epic Store erscheinen und kommt auch „auf Konsolen“. Die Entwickler haben nicht spezifiziert, ob es sich dabei um PS4 und Xbox One oder PlayStation 5 und Xbox Series X handelt.

Wann ist der Release und wie teuer wird es? Der Release soll noch 2020 erfolgen. Ein Preis wurde noch nicht genannt.

So vielversprechend wird The Eternal Cylinder: Anders als die anderen beiden vorgestellten Spiele ist The Eternal Cylinder richtig abgedreht. Die bunte, verrückte Welt sieht nach viel Action und interessanten Rätseln aus.

Die Features sind dabei sehr umfassend und vielleicht sogar etwas zu ambitioniert. Vergleichbare Spiele übernehmen sich an ihren Ambitionen möglicherweise. Wenn alles funktioniert, könnte The Eternal Cylinder aber ein richtig cooles Game werden.

Was haltet ihr von unseren Tipps? Hattet ihr die schon auf dem Schirm? Hat es euch eines davon besonders angetan?

