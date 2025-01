Ein unbedeutender Supermarkt in Costa Rica wird von Nintendo verklagt, aber gewinnt vor Gericht: Der Gründer ist Super Mario 

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Wie Carlos „Charlito“ Alfaro in einem Beitrag auf Facebook dargelegt hat, wurde Nintendo über die sozialen Medien auf den Supermarkt aufmerksam und behauptete, dass der Name Super Mario ihnen weltweit gehöre. Daraufhin folgte eine Klage des Konzerns.

Was ist das für ein Supermarkt? Der Supermarkt trägt stolz den Namen „Súper Mario“, benannt nach seinem Gründer Don José Mario Alfaro González. Don Mario eröffnete den Laden unter diesem Namen bereits vor 52 Jahren (via PC Gamer ) – 12 Jahre, bevor das erste Super Mario Bros. im Jahr 1985 erschien.

Ein kleiner Supermarkt in Costa Rica hat vor Gericht gegen Nintendo gewonnen. Grund für die Klage war der Name des Ladens, der nach dessen Gründer benannt ist.

