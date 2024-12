7 Jahre vor dem ersten Auftritt von Super Mario versuchte sich Nintendo an einem schlüpfrigen Spiel für Erwachsene

Nintendo ist als familienfreundlicher Entwickler und Konsolenhersteller bekannt, der mit Super Mario in verschiedenen Spielen auch genau diese Zielgruppe anspricht. Noch vor dem ersten Auftritt des Klempners versuchte sich Nintendo an einem erotischen Spiel, das nie das Licht der Welt erblickte.

Um welches Spiel geht es? Wenn man sich einen Werbeclip von Nintendo anschaut, dann sieht man fast immer Familien, die Spiele wie Mario Kart oder Switch Sports spielen. Auch wenn die eigenen Kinder nicht immer perfekt spielen, ist Nintendo allgemein als kinderfreundliche Spielefirma bekannt, doch das war nicht immer so.

Noch bevor Nintendo eigene Heimkonsolen produzierte, war die Firma für Spielzeug und Kartenspiele bekannt. Vor dem NES versuchte man sich an Arcade-Konsolen, also festen Spielen, die in dafür zugehörigen Hallen gespielt werden konnten. Man warf Kleingeld in den Automaten und konnte eine Runde spielen, bis man starb und dann erneut Geld hineinwerfen musste.

Ein großes Genre in der Arcade-Zeit waren Light-Gun-Shooter. Statt eines klassischen Joysticks nutzte man die Replika einer Waffe, mit der man auf einen Bildschirm zielt und Gegner beschießt. Das bekannteste Spiel in dem Genre ist wohl House of the Dead.

Für eine Präsentation eines dieser Spiele, Wild Gunman, überlegte sich ein legendärer Entwickler von Nintendo eine deutlich schlüpfrigere Version: Fascination.

Ein Prototyp, um angeblich die männlichen Journalisten zu beeindrucken

Was war Fascination für ein Spiel? 1974, 7 Jahre vor dem ersten Auftritt von Mario in Donkey Kong, wurde der Prototyp Fascination im Zuge der Entwicklung von Wild Gunman entwickelt. Bei Wild Gunman hatte man mit echten Schauspielern aufgenommene Szenen, in denen man dann mit einer Spielzeugwaffe interagieren konnte. Ein Dokument mit dem Prototyp findet ihr auf dem tumblr-Blog von videoamesdensetsu.

Gunpei Yokoi sollte das Spiel entwickeln. Der legendäre Entwickler war bei Nintendo später auch für den Gameboy verantwortlich. Laut einem Zitat von GoNintendo soll der Entwickler über eine Präsentation zum Spiel Folgendes gesagt haben:

Ich wusste, dass bei der Präsentation von Wild Gunman nur männliche Journalisten anwesend sein würden, also fragte ich mich, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, einen großen Coup zu landen, indem ich etwas Ungewöhnliches mache, das sie verführt. So habe ich mir Fascination vorgestellt.

In Fascination erschoss man keine gegnerischen Cowboys. Im Fokus des Spiels ist eine junge Frau, die zum Rhythmus der Musik tanzt. Als Spieler schießt man auf die Kleidung, wodurch das Model im Spiel immer freizügiger wird.

Obwohl es laut dem Zitat von Yokoi ziemlich beliebt war, wurde es nie richtig veröffentlicht.

Es sollen zwar Prototypen in Shinjuku aufgestellt worden sein, einen richtigen Release gab es aber nie. Das lag angeblich daran, dass die Technik zu kompliziert und die Teile fragiler waren als andere Light-Gun-Shooter. Da das Spiel als Arcade-Spiel nie erschien, gibt es auch keine Videos oder richtige Bilder zum Gameplay.

Gibt es Spiele für Erwachsene auf Nintendo-Konsolen? Nintendo selbst entwickelte danach kein Spiel, das bei uns ab 16 oder ab 18 klassifiziert war. Auf den jeweiligen Konsolen erschienen aber mehrere Spiele, die sich eher an ein erwachsenes Publikum richteten. Mit Resident Evil 4 hatte man beim GameCube sogar einen exklusiven Deal.

Auch auf der Switch gibt es unzählige Spiele, die nicht nur familienfreundlich sind. Mortal Kombat 1, Doom Eternal oder The Witcher 3 sind nur wenige Beispiele. Mit Catherine: Full Body gibt es sogar ein Puzzlegame mit Erotik-Elementen von den bekannten Persona-Entwicklern. Aber natürlich steht die aktuelle Nintendo-Konsole vor allem durch kinderfreundliche Spiele im Vordergrund. Im Streit mit anderen Firmen ist Nintendo aber nicht so freundlich: Palworld befindet sich aktuell im Rechtsstreit mit Nintendo, ändert jetzt, wie ihr eure Monster ruft