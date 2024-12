Sonic hat mir 14 Jahre später mein Herz gebrochen – und Schuld ist ein Nintendo-Spiel

Und naja, dann habe ich immerhin vor meinen Freunden angegeben, dass ich etwas auswendig gelernt habe und es anwenden konnte. In der Schule konnte ich das jedenfalls nicht, dann eben in einem 2005-Nintendo-Spiel.

Diese Entdeckung war für mich schmerzvoll, schließlich dachte ich, ich bin endlich mal besser als andere in einem Videospiel. Ich habe allerdings ein anderes Ziel in Sonic Rush entdeckt.

Das Spiel ist so schnell, dass wenn die Charaktere auf Höchstgeschwindigkeit sind, man nicht mal eine Sekunde hat, um auf kommende Hindernisse zu reagieren. Beim ersten Spielen also nicht irgendwo gegenzuknallen und von einem plötzlich aufploppenden Gegner verletzt zu werden ist gering, um nicht zu sagen fast unmöglich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Innerhalb eines Levels springt man zwischen den zwei Bildschirmen des DS’ hin und her. Die schnelle Musik, zusammen mit der Geschwindigkeit, macht Spaß! Und Blaze ist einfach so cool!

In Sonic Rush spielen wir entweder Sonic the Hedgehog oder Blaze the Cat. Sie haben beide eine eigene Story, in denen sie sich auch begegnen.

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

In Sonic Rush für den Nintendo DS kann man das nicht tun, aber das brauche ich auch bis heute nicht. Denn: Ich bin tatsächlich gut in dem Spiel.

MeinMMO-Autorin Johanna Heuck gibt gerne zu, dass sie nicht besonders gut in Videospielen ist. In einem Spiel aber konnte sie niemand schlagen: Sonic Rush für den Nintendo DS. Doch dann erfuhr sie, dass ihre Fähigkeiten nicht auf Können, sondern auf Auswendiglernen beruhen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to