Die Nintendo Switch bekommt noch 2023 einen Kracher spendiert, auf den ich mich schon jetzt freue

Der Lebenszyklus der Nintendo Switch neigt sich dem Ende entgegen. Doch trotzdem erscheinen immer noch Verkaufskracher auf der Hybridkonsole. Ein Titel, der mich dieses Jahr lange beschäftigt hat, war The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Doch am 20. Oktober 2023 rückt mit Super Mario Bros. Wonder ein weiterer Titel ins Regal, der das Potential zu einem Switch-Hit hat.

Worum geht es in Super Mario Bros. Wonder?

Das Spiel wird wieder ein klassischer Side-Scroller in 2D

Es gibt neue Wunderblumen, die ganz neue Dimensionen eröffnen

Mario und seine Freunde können erstmals zu Elefanten werden

Prinzessin Daisy ist erstmals außerhalb eines Spin-Offs spielbar

Der Titel erlaubt es uns, mit bis zu vier Spielern und Spielerinnen an einem Bildschirm zu sitzen und gemeinsam von Plattform zu Plattform zu hüpfen. Daran ist erst einmal nichts besonders, doch die sogenannten Wunderblumen peppen das Spiel um neue Dimensionen auf.

Die Wunderblumen gibt es im passenden Trailer zu Super Mario Bros. Wonder zu bestaunen:

Durch die Wunderblumen wird es nämlich möglich, die Umgebung auf unvorhergesehen Weise zu verändern. So werden die Röhren plötzlich zu wackelnden Lebewesen oder Mario selbst wird zu einer gefährlichen Stachelkugel.

Im Trailer ist außerdem zu sehen, wie Mario abwechselnd in normaler und dann wieder in einer ausgestreckten Variante durch das Level läuft. Bei anderen Wunderblumen kann es passieren, dass plötzlich eine Horde Triceratops über den Bildschirm rennt.

Die Möglichkeiten scheinen schier unendlich zu sein und einen kreativen Kniff in das eingestaubte 2D-Side-Scroller-Genre zu bringen. Deshalb freue ich mich schon jetzt auf die vielen Dimensionen, in die die Wunderblume mich verfrachten wird.

Auch ohne Wunderblume macht das Spiel einiges her: Es gibt dicke Nilpferde, die durch die Gegend rollen und Koopas, die auf Inlinern durch die Gegend flitzen.

Von meinem persönlichen Highlight habe ich noch gar nicht erzählt: In dem Spiel ist es erstmals möglich, Daisy außerhalb eines Spin-Offs wie Mario Tennis oder Mario Kart zu spielen. Die quirlige Prinzessin sagt mir mehr zu als Prinzessin Peach, weshalb ich mich riesig über ihren Auftritt freue.

Es bleibt abzuwarten, wie chaotisch das Spiel wird, wenn ich mir drei Freunde schnappe, mit denen ich den Titel gemeinsam zocken will. Doch schon jetzt sieht Super Mario Bros. Wonder für mich nach einem Titel aus, für den ich meine Nintendo Switch gerne wieder entstauben werde.

Doch das ist nicht das einzige Spiel, das ich mir für den Herbst vorgemerkt habe: Hilfe, an nur einem Tag kommen gleich 5 Games raus, die ich spielen muss – Wie soll ich das packen?