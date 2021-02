summit1g bewirbt kleinen Twitch-Streamer – der weint vor Freude

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das ist passiert: summit1g streamt regelmäßig auf Twitch vor im Schnitt 23.500 Zuschauer (via sullygnome ). Am 4. Januar verspätete sich der Streamer allerdings und ließ seine Zuschauer auf Twitch wissen, dass er noch etwa eine Stunde schlafen möchte und danach live gehen würde. In der Zwischenzeit sollen sich seine Fans doch den Kanal von DiamondJamz anschauen.

Insert

You are going to send email to