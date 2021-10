Neues Koop-Spiel zu Suicide Squad zeigt endlich Story-Trailer – “Kann es kaum erwarten!”

Auf reddit wurden zudem noch einige andere interessante Details zum Trailer genannt. So gibt es Hinweise auf bekannte Figuren wie Poison Ivy und den Riddler. (via reddit )

Insgesamt ist der Stil des Spiels nah am Film gehalten, der Humor und die brutale Action ähneln sich sehr. Bei den Fans kommen die Szenen aber gut an.

Offenbar wird er ferngesteuert, denn statt der bösen Alien-Kreaturen kämpft er im Trailer sogar gegen Wonder Woman. Sie scheint die Einzige zu sein, die nicht kontrolliert wird und könnte sogar eine Verbündete des Suicide Squads sein. The Flash und Green Lantern haben auch einen Auftritt, scheinen aber ebenfalls von der fremden Macht gesteuert zu werden.

Letztlich wird das Ziel der Task Force S genannt: Tötet die Justice League. Diese besteht eigentlich aus den “guten” Superhelden wie Superman, Batman, Wonder Woman oder The Flash. Im Trailer wird aber schnell deutlich: Superman ist in diesem Spiel nicht der Gute.

Ihr könnt das Spiel wahlweise solo oder im Online-Koop zocken. Das Setting liegt in Metropolis, neben Gotham City die wichtigste Stadt im D.C.-Universum. Ihr seid in einer offenen Spielwelt unterwegs.

