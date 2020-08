Neues Koop-Spiel zu Suicide Squad lässt euch gegen bösen Superman kämpfen

DC und Warner Bros. haben auf dem DC Fandome Event am 22. August eine virtuelle Bombe platzen lassen. Gemeinsam haben sie das Koop-Action-Spiel Suicide Squad: Kill the Justice League angekündigt und erste Details verraten. So bekämpft ihr die zu Schurken gewordene Justice League, allen voran ein richtig fiesen Superman.

Das ist passiert: Auf dem DC Fandome, ein digitales Fan-Event zu den Superhelden und – Schurken des DC-Universums, wurde am Samstagabend der erste Trailer zum neuen Koop-Game Suicide Squad: Kill the Justice League veröffentlicht. Anschließend gab es ein kurzes Panel mit Sefton Hill, dem Creative Director und Co-Founder des verantwortlichen Entwicklerstudios Rocksteady Studios.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der erste Trailer zum Suicide Squad Game zeigt die 4 Haupt-Protagonisten.

Das ist Suicide Squad: Kill the Justice League: Entwickelt von Rocksteady Studios, die bereits mit der Batman Arkham Spiele-Reihe bewiesen haben, dass sie ihr Handwerk verstehen, soll das Suicide Squad Game 2022 für den PC und den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen. Den Action-Titel könnt ihr entweder alleine oder mit bis zu 3 Freunden im Online-Koop spielen.

Im Trailer könnt ihr bereits die 4 Charaktere der Suicide Squad sehen. So sind Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot und King Shark mit dabei. Im Einzelspieler könnt ihr beliebig zwischen ihnen hin- und herwechseln, wobei der Rest immer von Bots gesteuert wird.

Das Spiel wird in der Third-Person-Ansicht gespielt und bietet mit Metropolis eine offene Spielwelt. Wie groß diese ausfällt, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. Sefton Hill erwähnt außerdem im Panel, dass Suicide Squad: Kill the Justice League im Arkham-Universum spielen soll.

Das sind die Charaktere: Die 4 Charaktere der Suicide Squad kommen alle mit ihren persönlichen Movesets und Waffen.

Harley Quinn a.k.a. Dr. Harleen Quinzel – die „Herrin des Chaos“ ist wohl vor allem mit ihrem Baseball-Schläger im Nahkampf unterwegs und kann sich mit ihrem Enterhaken agil fortbewegen.

King Shark a.k.a. Nanaue – der „halbgöttische humanoide Hai“ ist ein Metawesen und kämpft mit seinen Zwillingsklingen sowie einem schweren Maschinengewehr.

Deadshot a.k.a. Floyd Lawton – der „gefährlichste Schütze der Welt“ kämpft mit seinen Handgelenk-Kanonen sowie einem Präzisionsgewehr und ist dank seines Jetpacks ebenfalls sehr agil.

Captain Boomerang a.k.a. Digger Harkness – der „Australische Attentäter der Extraklasse“ benutzt im Trailer eine Schrotflinte sowie seinen Boomerang, mit dem er sich auch teleportieren kann.

Das sind die 4 spielbaren Charaktere der Suicide Squad.

Ob weitere Mitglieder des Suicide Squads im Spiel auftauchen oder später spielbar sein werden, ist derzeit nicht bekannt. Auf Reddit wird bereits gemunkelt, dass es sich um ein Service-Spiel handeln wird und weitere Charaktere via DLCs nachkommen.

Das ist der Suicide Squad: Die Antihelden der Suicide Squad werden immer dann eingesetzt, wenn die Situation so ziemlich ausweglos erscheint. Das sagt auch schon der Name der Truppe, die aus Schurken des DC-Universums bestehen. Mit einer implantierten Bombe im Kopf bleibt ihnen jedoch nichts anderes übrig, als den Wünschen der Regierung zu entsprechen.

Das sind eure Gegner: In Kill the Justice League bekämpft ihr nicht nur alienhafte Wesen, die ihr bereits im Trailer als Standardgegner sehen könnt, sondern tretet auch gegen die Justice League selbst an. Zu Gesicht bekommt ihr bisher nur Superman, der alles andere als freundlich und auf Menschenjagd ist. Weitere Mitglieder der Justice League könnten aber genauso böse sein, die bekanntesten wären:

Batman

Wonder Woman

Flash

Aquaman

Cyborg

Green Lantern

Superman gehört zu den ersten bekannten Widersachern. Anders als bekannt, ist er hier aber echt mies drauf.

Auch wenn noch keine dieser Charaktere zu sehen waren, gibt es kleine Teaser im Trailer. So sehen wir King Shark, wie er Luftballons von Batman und Green Lantern platzen lässt.

Wir dürfen gespannt sein, was Suicide Squad: Kill the Justice League für uns bereithalten wird. Bis es aber so weit ist, müssen sich Fans noch lange gedulden, 2022 ist noch fern.

Wenn ihr euch bis dahin mit anderen Superhelden-MMOs beschäftigen möchtet, dann schaut hier vorbei: 3 neue Superhelden-MMORPGs sind in Entwicklung – Wo stehen sie 2020?