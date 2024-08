Das Studio hinter Arcane will einen der legendärsten Manga als Anime umsetzen

Nach der ersten bahnbrechenden Staffel sind Fans von Arcane ganz heiß auf die Fortsetzung. Das Produktionsteam von Studio Fortiche arbeitet gerade hart daran, die zweite Staffel fertigzustellen. In einem Interview verriet das Studio, welchen Manga sie gerne als Anime umsetzen würden.

Welcher Manga wäre das? Pascal Charrue ist der Mitbegründer von Fortiche und verriet, welcher Manga ihm als Erstes in den Kopf kommt. Er verriet in einem Interview mit Crunchyroll, dass er gerne Vagabond von Takehiko Inoue umsetzen würde.

Der Manga sei ein Meisterwerk mit unglaublicher Tiefe und beeindruckendem Artwork. Es wäre interessant für Charrue, diesen Zeichenstil als Animation umzusetzen. Ein Manga solle davon profitieren, als Anime umgesetzt zu werden. Doch das würde nicht jedes Studio so gut schaffen, dass die Leser zufrieden seien.

Ein anderer Mangaka, der für seinen Stil gefeiert wird, ist Junji Ito. Sein bekanntestes Werk wird momentan sogar als Anime umgesetzt:

Vagabond befindet sich seit 9 Jahren in unbestimmter Pause

Was ist das für ein Manga? Vagabond wurde von 1998 bis 2015 von Takehiko Inoue veröffentlicht. Er zählt mit einem Umsatz von rund 82 Millionen verkauften Einheiten zu den Mangas, die sich am besten verkauft haben (via Wayback Machine). Zum Vergleich: Jujutsu Kaisen, ein aktueller Hit, liegt bei 90 Millionen Einheiten (via Mantan Web).

Auf MyAnimeList verteidigt Vagabond den dritten Platz der besten Mangas aller Zeiten. Er kommt auf eine Bewertung von 9,26 von 10 Sternen. Nur Beserk und JoJo no Mikyou na Bouken Part 7: Steel Ball Run liegen über ihm.

Wieso wird der Manga nicht fortgesetzt? Die Story ist bislang nicht abgeschlossen, doch der Manga befindet sich seit 2015 in einer unbestimmten Pause. Der Grund dafür ist der Gesundheitszustand des Mangakas. In mehreren Interviews verriet er, dass er unter Stress, Schmerzen und Schlafmangel litt (via Mangabrog).

Inoue sagte, dass es ihm besser gehe, seit er seine Arbeiten an Vagabond niedergelegt habe. Er hätte sich zu viel Gedanken um das Ende gemacht und würde erst wieder mit dem Manga weitermachen, wenn all seine negativen Gedanken und Emotionen weg wären. Er fügte sogar hinzu, dass er seine Pause als Tod seines Künstlertums sähe.

Doch eigentlich arbeitet Inoue immer noch am Real-Manga. Darin geht es um Basketballspieler, die in Rollstühlen sitzen. Zuvor ist der Mangaka mit einer anderen Basketball-Geschichte berühmt geworden, nämlich Slam Dunk.

Worum geht es in Vagabond? Vagabond hat nichts mit Basketball zu tun, sondern ist die fiktive Nacherzählung eines berühmten Schwertkämpfers aus Japan. Die Geschichte spielt im Japan des 16. Jahrhunderts. Shinmen Takezou und sein bester Freund Matahachi Honiden verlassen ihr Heimatdorf und treten der Toyotomi-Armee bei.

Sie sehnen sich nach Ruhm, entkommen jedoch in der Schlacht von Sekihara nur knapp dem Tod. Die beiden Freunde werden getrennt und Shinmen kehrt in sein Dorf zurück, um vom Überleben seines besten Freundes zu berichten. Doch im Heimatdorf wird er plötzlich wie ein Schwerverbrecher behandelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wer sich für den Vagabond-Manga interessiert: Ab Oktober wird der Egmont Verlag den Manga als Special Edition veröffentlichen. Der Kult-Hit soll in schicken Doppelbänden erscheinen.

Auch One Piece bekommt eine neue Manga-Reihe. In „Shueisha Jump Remix“ erzählt der Mangaka Eiichiro Oda die Story noch einmal neu. Dieses Mal aber aus der Sicht der einzelnen Strohhüte: Neuer Manga zeigt One Piece aus ganz anderer Perspektive, lässt euch die Story aus Sicht der Strohhüte erleben