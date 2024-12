In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht Looten und Craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Auf Steam gibt es einen neuen Shooter, der in einer postapokalyptischen Welt spielt. Zusammen als Team müsst ihr erst Looten, dann eine Basis-bauen und neue Waffen craften, um am Ende mit eurem Team abzuhauen.

Was ist das für ein Spiel? Immer wieder gibt es neue Shooter auf Steam, doch jetzt gerade läuft ein Test für einen aussichtsreichen Konkurrenten für Escape from Tarkov und Battlefield, denn Striden kombiniert die besten Elemente aus den beliebten Shootern.

Im neuen Koop-Spielmodus von Striden startet ihr fast ohne Ausrüstung und müsst als Team zunächst einmal die Umgebung looten, um an Bauteile zu gelangen. Habt ihr einiges an Loot zusammen, baut ihr zusammen mit euren Mitspielern eure Basis aus, um dort auch Waffen herzustellen.

Wichtig ist auch eine Station für eure Filter, denn in der postapokalyptischen Welt von Striden kommt ihr immer wieder mit Radioaktivität in Berührung und benötigt deshalb Filter für eure Maske.

Hier könnt ihr den Trailer zu Striden sehen:

Auf geht es in den Kampf

Wann wird gekämpft? Seid ihr gut ausgestattet, müsst ihr mit eurem Team Bauteile von Airdrops sichern. Dort trefft ihr auch auf andere Teams, die zeitgleich mit euch ins Spiel gestartet sind. Gegen diese anderen Teams müsst ihr dann kämpfen, um die Bauteile zu sichern, denn sie sind der Schlüssel, um eine Runde zu gewinnen.

Wer sich im Kampf die Bauteile sichert, kann in der eigenen Basis die Evakuierung rufen. Ihr habt dann allerdings noch nicht gewonnen, denn die feindlichen Teams werden sich ebenfalls zu euch auf den Weg machen, um euer Funksignal abzubrechen.

Hier zeigt sich dann, ob ihr eure Basis gut genug aufgerüstet habt, denn neben verstärkten Fenstern und Türen könnt ihr auch Geschütztürme bauen, die euch bei der Verteidigung helfen.

Was macht das Spiel so besonders? Striden lässt sich wohl am ehesten als Rust in einer schnellen und kompakten Runde beschreiben. Das Spiel nimmt die Atmosphäre aus Stalker und Escape From Tarkov und mischt es mit den Bau- und Crafting-Mechanismen aus Survival-Spielen wie Rust.

Das Movement und Gunplay erinnert an Titel wie Battlefield und ist weniger taktisch als beispielsweise Escape from Tarkov. Dennoch müsst ihr wie auch in dem Extraction-Shooter am Ende einer Runde von der Map „flüchten“.

Interessant sind dabei aber auch die besonderen Fähigkeiten der Spieler. Jeder kann sich nämlich in ein Tier mit besonderen Fähigkeiten verwandeln, um im Kampf besondere Angriffe auszuführen.

Was wissen wir zum Release des Shooters? Striden ist noch nicht erschienen und hat auch noch kein angestrebtes Release-Datum. Den neuen Spiel-Modus könnt ihr aber bis zum 2. Januar 2025 auf Steam gratis ausprobieren.

