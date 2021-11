Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jeder Sub verlängerte seinen Stream und am Ende der 30 Tage hatte er, statt 30.000, ganze 283.061 zahlender Abonnenten auf seinem Kanal. Das ist die höchste Anzahl von Subscribern, die ein Streamer je auf Twitch verzeichnen konnte.

Wer ist QTCinderella? QTCinderella, die mit echtem Namen Blaire heißt, ist die Lebensgefährtin des bekannten Twitch-Streamers Ludwig . Sie selbst streamt vorrangig in den Bereichen Just chatting oder LoL.

Insert

You are going to send email to