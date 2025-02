Streamerin erhält großzügige Spende von einem Zuschauer – Schuldet Twitch plötzlich 230 Euro

Trotz der recht strikten Vorgaben von Twitch bekam der Zuschauer sein Geld zurück und Viiki blieb auf Schulden in Höhe von rund 230 € sitzen. „Jetzt werde ich also auf absehbare Zeit streamen, um die Schulden zurückzuzahlen, die ich gar nicht hätte haben sollen“, schreibt sie im Post weiter.

Kann man das Geld aus Spenden zurückfordern? In der Regel lassen sich Donations auf Twitch nicht zurückerstatten. Ausnahmen werden nur dann gemacht, wenn es technische Schwierigkeiten gab, der Kauf betrügerisch vollzogen wurde oder eine Rückerstattung anderweitig gesetzlich notwendig ist (via Twitch ).

In einem Post auf X (ehemals Twitter) erzählte Viiki am 12. Februar von einem Vorfall, der sie sehr viel Geld gekostet hat. Dieser ereignete sich ausgerechnet, als sie von einem Zuschauer eine große Spende erhielt.

Um wen geht es hier? Die Twitch-Streamerin heißt Viiki , sitzt in UK und streamt neben Videospielen (insbesondere Minecraft) auch in der „Just Chatting”-Kategorie. Von ihren Zuschauern wird sie wegen ihres Humors und ihrer energetischen Persönlichkeit geschätzt.

