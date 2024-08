50 Teilnehmer und 100.000 Euro Preisgeld – Kontroverser Streamer veranstaltet heute die Hungerspiele aus „Tribute von Panem“

Als Zuschauer kann man auch Gegenstände an die Teilnehmer schicken. Dafür muss gespendet werden und ein Vorschlag für ein Item gemacht werden. Die Gegenstände werden dann, wie in den Filmen, per Kapsel mit einem Fallschirm zu dem Teilnehmer geschickt.

Warum gilt der Streamer IcePoseidon als kontrovers? Ice Poseidon war zu seiner Zeit in Twitch hochumstritten. Er setzte auf Schock-Effekte, um Aufmerksamkeit zu generieren. Letztlich wurde er 2017 permanent von Twitch gebannt, weil er in einem Flugzeug saß, das von seinen Fans geswatted wurde.

Wer nimmt an den Spielen teil? Bei den Kandidaten handelt es sich ausschließlich um Kick-Streamer. Diese sind alle mit einem GPS-Tracker ausgestattet, damit sie immer gefunden werden können. Folgende Streamer nehmen an dem Event teil:

In einer Outdoor-Arena, deren genauer Ort nicht bekannt ist, werden die Spiele stattfinden. Wenn ein Teilnehmer zu nah an die Grenze des abgesteckten Bereichs kommt, wird ein Alarm ertönen, den alle anderen Kandidaten hören können.

