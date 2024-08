In einem neuen Strategiespiel auf Steam führt ihr eine Gruppe Kreuzritter im Kampf gegen Dämonen

Im neu für Steam angekündigten Strategie-RPG Band of Crusaders müsst ihr euch mit einer Gruppe von Kreuzrittern dem Kampf gegen Dämonen stellen, um ein mittelalterliches Dark-Fantasy-Europa zu retten.

Was ist das für ein Spiel? Band of Crusaders ist das erste Spiel des polnischen Indie-Studios Virtual Alchemy. Die Entwickler selbst bezeichnen es als ein Strategie-RPG, also ein Strategiespiel mit Rollenspiel-Elementen.

Das Setting von Band of Crusaders ist eine Dark-Fantasy-Version des europäischen Mittelalters. Der Twist: In dieser Welt beschwören eure Sünden nicht nur metaphorische Dämonen herbei. Der Spieler übernimmt in dieser Welt den Posten als Großmeister eines Ritterordens und führt den Kreuzzug gegen Ketzer und Dämonen an vorderster Front an.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Reveal-Trailer von Band of Crusaders anschauen:

Was wissen wir bereits über das Spiel? Ihr könnt im Trailer bereits einen ersten Blick auf die Weltkarte werfen, auf der ihr euren Trupp aus Kreuzfahrern von Stadt zu Stadt bewegt. Dort nehmt ihr Missionen an, die euch in taktische Echtzeit-Gefechte gegen Ketzer und Dämonen verschiedenster Sorten und Größen schicken.

Abseits der Kämpfe verbessert ihr euer Lager und eure Kämpfer mit Upgrades und neuen Fähigkeiten. Eure Soldaten könnt ihr nach Belieben mit verschiedenen Waffen und Rüstungen ausstatten, die ihre Stärke im Kampf beeinflussen.

Das Spiel ist als Sandbox angelegt, was sich auch in der Karte widerspiegeln soll. Die Welt soll laut den Entwicklern dynamisch auf Entscheidungen der Spieler reagieren und so eine echte Invasion der Dämonen simulieren.

Knifflige Kämpfe mit Konsequenzen

Band of Crusaders will ein dynamisches, taktisches Kampfsystem bieten. Die Zusammensetzung eures Kampftrupps, der geschickte Einsatz von Fähigkeiten und die richtige Positionierung der einzelnen Kämpfer sollen über Gedeih und Verderb entscheiden. Beißt einer eurer Kreuzfahrer im Gefecht ins Gras, gibt es für ihn kein Zurück mehr.

Wo und wann erscheint Band of Crusaders? Das Spiel wird auf Steam erscheinen, einen Veröffentlichungszeitraum haben die Entwickler bislang aber noch nicht genannt.

Kleiner Fun-Fact: Ein Kommentar der Entwickler unter dem Trailer bestätigt, dass sie sich bei der Entwicklung von Band of Crusaders von Titeln wie dem am 12. April 2023 veröffentlichten Wartales haben inspirieren lassen – einem Spiel, das sich laut eines MeinMMO-Autoren so anfühlt, als würde man allein eine Raid-Gruppe in WoW steuern.