Neues Strategiespiel von Ex-Blizzard-Mitarbeitern will das Genre verbessern, setzt auf ein Tool, das alles leichter macht

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

Macht das Tool nicht das Genre kaputt? Der Buddy Bot richtet sich an Anfänger und auch an Gelegenheitsspieler, die bislang bei allen Spielen im Genre hoffnungslos unterlegen waren. Das Tool ist beliebig einstellbar und kann Spielern mehr oder weniger helfen, je nachdem wie der Spieler das möchte.

In der zweiten Staffel von „House of the Dragon“ beginnt der Krieg mit Feuer und Blut

WoW: Pre-Patch 11.0 – Trailer zum neuen Pre-Event von The War Within

Was ist das für ein Tool? Die größte Schwierigkeit des Echtzeitstrategie-Genres ist wohl das Macro-Play, also die Koordinierung vom Ausbau der eigenen Basis, Aufbau der Armee, Kämpfen, Upgraden und Kundschaften zeitgleich. Für Anfänger kann das den Einstieg ins Genre ganz schön anstrengend gestalten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to