2007 präsentierte Steve Jobs das erste iPhone: Die Präsentation wurde legendär, dabei funktionierte das Gerät gar nicht richtig

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Streamer meckern über Verdansk in CoD Warzone, aber einer sagt: Die Spieler haben recht, lasst alles so

Elon Musk und Steve Jobs gelten beide als Tech-Pioniere in ihrem Bereich. Doch ein Treffen zwischen den beiden lief damals nicht so gut. Das berichtet zumindest Elon Musk, der sich später noch an das besondere Treffen mit Jobs erinnert: Ein „legendäres“ Treffen zwischen Elon Musk und Steve Jobs war in wenigen Augenblicken vorbei, weil einer von beiden fies war

Telefonanrufe: Selbst hinter den Telefonanrufen steckte ein Trick: Apple arbeitete mit einem Telekommunikationsanbieter zusammen, der einen mobilen Funkmast in der Nähe aufbaute. Zusätzlich war das iPhone so angepasst, dass es dauerhaft die volle Verbindung anzeigte.

WLAN-Verbindung : Ein weiteres Problem stellte außerdem das WLAN dar: Bei tausenden Personen im Raum konnte die Verbindung beeinträchtigt werden. Um dies zu vermeiden, änderte Apple die AirPort-Software, die für die Verbindung des iPhones zuständig ist. Dafür wurde sie so angepasst, dass sie auf Frequenzen arbeitet, die für Japan reserviert sind und außerhalb des in den Vereinigten Staaten üblichen Bereichs liegen.

Modifizierter Chip für die Bildübertragung: Für die Präsentation selbst bauten die Ingenieure spezielle Platten und Videokabel in das iPhone ein, die das Signal vom iPhone selbst abnahmen und an den Projektor weiterleiteten. Auf diese Weise benötigte man keine Kamera, die direkt auf das Modell gerichtet war. Das ließ die Präsentation besonders „magisch“ wirken.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Wie ließen sich die Probleme lösen? Die Ingenieure von Apple entwickelten eine Notlösung: den „goldenen Pfad“. Dabei handelte es sich um eine präzise Abfolge von Aktionen, die Jobs befolgen musste, ohne davon abzuweichen. Nur so konnte sichergestellt werden, dass das iPhone nicht mitten in einer Vorführung aufhörte zu reagieren.

Was waren die Probleme? Laut Grignon war die Software des iPhones voller Fehler und Jobs hatte laut ihm 5 Tage lang geübt, damit die Präsentation funktionierte. Doch selbst am letzten Probentag brach das iPhone immer noch ab und zu Anrufe ab, verlor die Internetverbindung, fror ein oder schaltete sich einfach ab:

Die Präsentation des ersten iPhones im Jahr 2007 ist als legendäre Präsentation in die Tech-Geschichte eingegangen: Steve Jobs zeigte mit dem iPhone Musik und Videos, blätterte auf Webseiten, verschickte Nachrichten, tätigte einen Anruf und benutzte Google Maps, um ein Starbucks zu finden und 4.000 Kaffees zu bestellen. Doch keiner konnte ahnen, dass dieses hochmoderne iPhone in dem Augenblick eine perfekt einstudierte Inszenierung war.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to