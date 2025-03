Ich weiß nicht – ich meine, das eine Mal, als ich Steve Jobs getroffen habe, war er irgendwie ein Idiot. Und jeder, den ich kenne, der ihn getroffen hat… [Er unterbricht sich selbst] Entschuldigung. Warten Sie mal. Das Letzte, was ich brauche, ist noch mehr… Ich meine, ich kann das nicht über meine persönliche Erfahrung hinaus sagen. Das ist die einzige Erfahrung, die ich hatte. Das Letzte, was ich brauche, ist, Feindseligkeit zu erzeugen, wissen Sie. Das ist einfach nicht hilfreich.

Musk erzählt, dass er Jobs von Larry Page von Google auf einer Party vorgestellt wurde, und Musk erklärte, dass Jobs damals nicht wusste, mit wem er es zu tun hatte. So erzählte er, dass sich Jobs damals seltsam benommen habe. Bevor er jedoch mehr Details erzählen kann, unterbricht er sich selbst. So erklärt er:

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In einem Interview verriet Musk, dass er damals ein legendäres Treffen mit dem Apple-Gründer gehabt hatte. Doch das lief für Musk nicht so gut und war wohl überraschend schnell vorbei.

Elon Musk und Steve Jobs gelten beide als Tech-Pioniere in ihrem Bereich. Doch ein Treffen zwischen den beiden lief damals nicht so gut. Das berichtet zumindest Elon Musk.

