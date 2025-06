Wenn ihr dachtet, dass ihr schon alles gesehen habt, was Klemmbausteine so leisten können, dann setzt euch besser hin und haltet eure Lichtschwerter fest. Denn mit dem Mould King Set 21004 wird nicht nur euer Wohnzimmer zur imperialen Werft, sondern ihr bekommt auch ein zeitraubendes Bauprojekt, das es wirklich in sich hat und den niederträchtigen Rebellen zeigt, wo der Hammer hängt.

Ich spreche vom UCS Dreadnought der Eclipse-Klasse mit sage und schreibe 10.368 Teilen. Ja, ihr habt richtig gelesen. Zehntausend. Dreihundertachtundsechzig. Teile. Lasst das mal kurz auf euch wirken. Dieses Monstrum von einem Raumschiff basiert lose auf dem “Eclipse-Class Super Star Destroyer” aus dem erweiterten Star Wars Legends-Universum. Es handelt sich dabei um ein echtes Schwergewicht der Galaxis, nicht nur was die Maße angeht (über einen Meter lang!), sondern auch was die Baukomplexität betrifft.

Disclaimer: Mould King besitzt keine offizielle Lizenz von Lucasfilm oder Disney. Dieses Set ist ein inoffizielles Klemmbaustein-Modell, das von Star Wars inspiriert ist, aber nicht zum offiziellen Merchandise zählt.

Der wohl krasseste Sternzerstörer aller Zeiten mit über 10.000 Teilen ist jetzt im Angebot!

Trotz der überdimensionierten Maße wurde bei diesem Set nicht am Detailgrad gespart: Die Interieur-Designs sind der Hammer!

Schon beim Auspacken wird klar: Das hier ist kein Kindergeburtstag. Die Schachtel ist riesig, die Tüten sind zahlreich und fein vorsortiert, und die Anleitung kommt als gedrucktes Heft mit haufenweise Seiten daher. Hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Die Qualität der Steine ist überraschend hoch, alles passt gut zusammen, die Farben sind sauber, und das ganze Schiff wirkt am Ende ziemlich stabil.

Apropos stabil: Wenn ihr beim Bau denkt, dass sich manche Verbindungen etwas wackelig anfühlen – keine Sorge. Der Innenrahmen des Dreadnoughts ist so massiv gebaut, dass man damit vermutlich den Millennium Falcon aus dem Hyperraum rammen könnte. Kein Witz, dieses Ding ist ein echter Blockbuster im wörtlichen Sinne.

LEGO Star Wars? Diese Klemmbaustein-Alternative bietet deutlich mehr – und das zu einem besseren Preis!

Das Set ist in mehrere Bauabschnitten unterteilt, was den Aufbau deutlich vereinfacht. Doch trotzdem: Lehnt euch nicht zurück, sondern seid bereit, viele Stunden (oder besser gesagt: Tage) mit diesem Projekt zu verbringen. Es ist anspruchsvoll, detailreich und manchmal auch ein wenig fummelig.

Steuerpulte, Navigationsdisplays und mehr: Die durchdachte Kommandobrücke zieht mit jeder Menge Details alle Blicke auf sich.

Mould King hat hier ein Set geschaffen, das in vielerlei Hinsicht seinesgleichen sucht. Episch, herausfordernd, beeindruckend – und jetzt auch noch günstiger. Wenn ihr auf der Suche nach einem Bauabenteuer seid, das euch für viele Stunden fesselt, dann greift zu. Dies ist das Set, das ihr sucht.

Kleiner Tipp aus dem Cockpit: Baut das Ding da, wo es am Ende auch stehen soll. Es wiegt einige Kilo und ist sperrig wie Jabba nach einem üppigen Festmahl. Einmal aufgebaut, wollt ihr das Teil nicht mehr durch die Wohnung tragen müssen. Glaubt mir, eure Wirbelsäule wird es euch danken.

