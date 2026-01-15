Spieler entdecken Stellenanzeige für das neue MMORPG Guild Wars 3, doch für die Fans ist das kein Grund zur Freude

CommunityNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler entdecken Stellenanzeige für das neue MMORPG Guild Wars 3, doch für die Fans ist das kein Grund zur Freude

Mit einer neuen Stellanzeige haben die Entwickler die Existenz von Guild Wars 3 erneut bestätigt. Ein Detail verrät dabei schon jetzt etwas Wichtiges über das kommende MMORPG.

Was ist das für eine Stellenanzeige? Die Entwickler bei ArenaNet haben eine neue Stellenausschreibung veröffentlicht. Dabei versucht das Team, jemanden für die Position eines „Contract Senior Writer/Narrative Designer“ zu finden.

Doch es geht dabei nicht um eine Position bei Guild Wars 2, sondern um ein bislang unangekündigtes Projekt im „Guild Wars“-Universum. Auch wenn Guild Wars 3 von den Entwicklern von ArenaNet noch nicht angekündigt wurde, bestätigte bereits 2024 der Publisher NCsoft, dass man längst an dem neuen Spiel arbeitet.

Auch in der Vergangenheit gab es deshalb immer wieder Stellenangebote für das neue MMORPG. Während diese jedoch noch nicht viel verrieten, offenbart die neue Stellenanzeige ein spannendes Detail, das für die Fans kein Grund zur Freude ist.

Während man an Guild Wars 3 arbeitet, geht es auch bei Teil 2 weiter:

Guild Wars 2 zeigt die hübsche Strandregion der neuen Erweiterung Visions of Eternity
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ein altes MMORPG war so sperrig, dass ich mein höchstes Level nur mit einer Zeitschrift erreichen konnte MMORPG-Klassiker Guild Wars wird mit umfangreichem Update einsteigerfreundlicher und moderner, soll neue Spieler nach Tyria locken Spieler entdecken Stellenanzeige für das neue MMORPG Guild Wars 3, doch für die Fans ist das kein Grund zur Freude Neue Erweiterung zu Guild Wars 2 zieht auf Steam so viele Spieler an wie nie, Community ermutigt Spieler von New World, sich ihnen anzuschließen Eines der beliebtesten MMORPGs auf Steam feiert: „Spieler sind massenhaft zurückgekehrt, Spieleraktivität ist so hoch wie seit Jahren nicht“ Das beliebte MMORPG Guild Wars 2 hat in einem Jahr 24 % des Umsatzes verloren, NCsoft hat aber noch andere Sorgen Das Housing von Guild Wars 2 ist viel mächtiger als gedacht – Spieler baut SciFi-Raketenstation Nach 5 Jahren ohne Raid erhält das MMORPG Guild Wars 2 endlich einen neuen und es liegt an euch, ob das der letzte sein wird Neue Erweiterung von Guild Wars 2 soll größere Karten, mehr Inhalte und bessere Story als der Vorgänger bieten Das Finale der aktuellen Erweiterung von Guild Wars 2 hat einen Termin, bringt neues Fraktal-Verlies Das größte neue MMORPG 2023 erscheint doch erst 2024 Guild Wars 3 wurde angekündigt und meine Frau tanzt vor Freude im Kreis

Ein Detail, das viel bedeutet

Um welches Detail geht es? In der Stellenanzeige, die Guild Wars 3 angerechnet wird, sorgt ein Stichpunkt für Aufsehen. Unter der Überschrift „Was sie für den Erfolg benötigen“ fragen die Entwickler nach Erfahrungen mit der Unreal Engine.

Dies könnte bedeuten, dass Guild Wars 3 eben mit genau dieser Entwicklungsumgebung programmiert wird. Die Engine kam in den vergangenen Jahren bei vielen verschiedenen MMORPGs zum Einsatz und ist gerade bei den Titeln von NCsoft beliebt.

So setzten Aion 2, Throne and Liberty, Chrono Odyssey und Ashes of Creation allesamt auf die Unreal Engine. Auch viele der kleineren MMORPGs, die es nur in China oder Korea zu spielen gibt, nutzen die Engine.

Warum kommt bei den Fans keine Freude auf? Während die Unreal Engine 5 jahrelang als Qualitätssiegel und Markenzeichen für gute Grafik gilt, ist sie bei MMORPG-Spielern etwas in Verruf geraten. Das liegt dabei nicht an der Engine selbst, sondern daran, dass gerade in Asien viele MMORPGs mit der Engine auf den gleichen Look setzen und die Engine hohe Ansprüche an die Hardware stellt.

Auch wenn Guild Wars 3 wohl nicht plötzlich zum Asia-MMORPG wird, sind die Spieler der Engine etwas überdrüssig. Auf Reddit diskutieren sie über das Thema. Dabei trifft es Nutzer nomomnotmyvidya genau auf den Punkt:

Leute, seien wir mal ehrlich. Die Unreal Engine ist eine erstaunliche Technologie. Allerdings ist es keine Technologie, die „jeder verwenden kann und die dann einfach großartig funktioniert“. In den falschen Händen haben wir gesehen, wie schrecklich das ausgehen kann. In den richtigen Händen haben wir jedoch gesehen, wie wunderschöne und erstaunliche Spiele entwickelt wurden. Die Verwendung der Unreal Engine sagt nichts über die Qualität dieses Spiels aus, sondern eher über die Entwickler, die daran arbeiten. In diesem Sinne hoffen wir, dass ArenaNet weiß, was sie tun.

nomomnotmyvidya auf Reddit
Mehr zum Thema
Where Winds Meet bringt Rätsel-Höhle und Replay-Funktion für ausgewählte Quests
von Karsten Scholz
Magier in WoW werden wieder eine Pet-Klasse – Nach 2 Jahren des Bettelns bekommen sie ihr Happy End
von Cortyn
The Elder Scrolls Online geht eine der größten Schwächen an, doch haben viele Spieler davon wohl erst 2027 etwas
von Karsten Scholz

Ob mit Unreal Engine 5 oder ohne, bis zum Release von Guild Wars 3 werden die Fans sich noch gedulden müssen. Das Projekt ist noch nicht angekündigt und befindet sich der Stellenausschreibung nach noch vollkommen in der Entwicklung. Auch die letzten Stellenausschreibungen haben wichtige Details verraten: ArenaNet sucht Verstärkung für „unangekündigtes Projekt“ – Was ist mit Guild Wars 3?

Quelle(n): greenhouse.io, reddit.com, reddit.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Entenburg Tier List MMORPGs 2026

Deutscher YouTuber macht Tier List für die MMORPGs ab 2026, glaubt nur bei 2 Online-Rollenspielen an den großen Erfolg

Guild wars 2 Rückblick 2025

Eines der beliebtesten MMORPGs auf Steam feiert: „Spieler sind massenhaft zurückgekehrt, Spieleraktivität ist so hoch wie seit Jahren nicht“

Past Fate Titelbild Kampf

Neues Mittelalter-MMORPG startet bald auf Steam, ihr könnt es aber schon jetzt spielen

Guild Wars Dokumentation Aufmacher

20 Jahre alter MMORPG-Klassiker begeistert gerade auf Steam, bekommt nostalgische Doku, die allen Fans das Herz erwärmt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx