Spieler entdecken Stellenanzeige für das neue MMORPG Guild Wars 3, doch für die Fans ist das kein Grund zur Freude

Mit einer neuen Stellanzeige haben die Entwickler die Existenz von Guild Wars 3 erneut bestätigt. Ein Detail verrät dabei schon jetzt etwas Wichtiges über das kommende MMORPG.

Was ist das für eine Stellenanzeige? Die Entwickler bei ArenaNet haben eine neue Stellenausschreibung veröffentlicht. Dabei versucht das Team, jemanden für die Position eines „Contract Senior Writer/Narrative Designer“ zu finden.

Doch es geht dabei nicht um eine Position bei Guild Wars 2, sondern um ein bislang unangekündigtes Projekt im „Guild Wars“-Universum. Auch wenn Guild Wars 3 von den Entwicklern von ArenaNet noch nicht angekündigt wurde, bestätigte bereits 2024 der Publisher NCsoft, dass man längst an dem neuen Spiel arbeitet.

Auch in der Vergangenheit gab es deshalb immer wieder Stellenangebote für das neue MMORPG. Während diese jedoch noch nicht viel verrieten, offenbart die neue Stellenanzeige ein spannendes Detail, das für die Fans kein Grund zur Freude ist.

Während man an Guild Wars 3 arbeitet, geht es auch bei Teil 2 weiter:

Ein Detail, das viel bedeutet

Um welches Detail geht es? In der Stellenanzeige, die Guild Wars 3 angerechnet wird, sorgt ein Stichpunkt für Aufsehen. Unter der Überschrift „Was sie für den Erfolg benötigen“ fragen die Entwickler nach Erfahrungen mit der Unreal Engine.

Dies könnte bedeuten, dass Guild Wars 3 eben mit genau dieser Entwicklungsumgebung programmiert wird. Die Engine kam in den vergangenen Jahren bei vielen verschiedenen MMORPGs zum Einsatz und ist gerade bei den Titeln von NCsoft beliebt.

So setzten Aion 2, Throne and Liberty, Chrono Odyssey und Ashes of Creation allesamt auf die Unreal Engine. Auch viele der kleineren MMORPGs, die es nur in China oder Korea zu spielen gibt, nutzen die Engine.

Warum kommt bei den Fans keine Freude auf? Während die Unreal Engine 5 jahrelang als Qualitätssiegel und Markenzeichen für gute Grafik gilt, ist sie bei MMORPG-Spielern etwas in Verruf geraten. Das liegt dabei nicht an der Engine selbst, sondern daran, dass gerade in Asien viele MMORPGs mit der Engine auf den gleichen Look setzen und die Engine hohe Ansprüche an die Hardware stellt.

Auch wenn Guild Wars 3 wohl nicht plötzlich zum Asia-MMORPG wird, sind die Spieler der Engine etwas überdrüssig. Auf Reddit diskutieren sie über das Thema. Dabei trifft es Nutzer nomomnotmyvidya genau auf den Punkt:

Leute, seien wir mal ehrlich. Die Unreal Engine ist eine erstaunliche Technologie. Allerdings ist es keine Technologie, die „jeder verwenden kann und die dann einfach großartig funktioniert“. In den falschen Händen haben wir gesehen, wie schrecklich das ausgehen kann. In den richtigen Händen haben wir jedoch gesehen, wie wunderschöne und erstaunliche Spiele entwickelt wurden. Die Verwendung der Unreal Engine sagt nichts über die Qualität dieses Spiels aus, sondern eher über die Entwickler, die daran arbeiten. In diesem Sinne hoffen wir, dass ArenaNet weiß, was sie tun. nomomnotmyvidya auf Reddit

Ob mit Unreal Engine 5 oder ohne, bis zum Release von Guild Wars 3 werden die Fans sich noch gedulden müssen. Das Projekt ist noch nicht angekündigt und befindet sich der Stellenausschreibung nach noch vollkommen in der Entwicklung. Auch die letzten Stellenausschreibungen haben wichtige Details verraten: ArenaNet sucht Verstärkung für „unangekündigtes Projekt“ – Was ist mit Guild Wars 3?