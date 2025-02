Auf der Suche nach einer hochwertigen Gaming-Maus, die nicht nur unschlagbar schick ist, sondern auch mit allerhand Tasten gesegnet ist? Dann solltet ihr euch die SteelSeries Aerox 9 in der World of Warcraft-Edition bei Amazon etwas näher angucken. Außerdem erwartet euch mit Miniflammeo ein extrem süßes Exklusiv-Pet, das ihr nur mit dieser Maus bekommt!

Wenn ihr, genau wie ich, unzählige Stunden – in meinem Fall über 20.000 – in World of Warcraft verbracht habt, dann wisst ihr, dass in Azeroth die richtige Hardware über Sieg oder Niederlage entscheidet. Egal, ob bei aufwändigen Rotationen im Raid, präzisem Target-Switching in der Arena oder der effizienten Nutzung von Makros – auf die Maus kommt es an. Genau hier kommt die SteelSeries Aerox 9 World of Warcraft-Edition ins Spiel, die nicht nur mit sage und schreibe 18 Tasten aufwartet, sondern auch noch ein besonderes Schmankerl für euch im Schlepptau hat!

SteelSeries macht Razer Konkurrenz: Mit 18 Tasten und einem exklusiven Pet für World of Warcraft!

Das Erste, was euch an der Aerox 9 auffallen wird, ist ihr federleichtes Gewicht. Mit nur 99 Gramm gehört sie zu den leichtesten MMO-Mäusen auf dem Markt. Besonders in langen Raids oder ausgedehnten Mythic+ Sessions ist das ein echter Vorteil, denn eine schwere Maus kann auf Dauer ganz schön in die Knochen gehen. Dank des durchbrochenen Wabendesigns bleibt eure Hand zudem auch in hitzigen Schlagabtauschen angenehm kühl.

12 Seitentasten für echte spielerische Überlegenheit!

Was wäre eine MMO-Maus ohne eine Vielzahl an programmierbaren Tasten? Die Aerox 9 kommt daher mit 12 seitlichen Buttons, die perfekt für MMOs wie World of Warcraft geeignet sind. Ob Interrupts, Stuns, Heilzauber oder euer treues Mount – mit der Aerox 9 habt ihr die wichtigsten Aktionen immer griffbereit, ohne die Finger von den Bewegungstasten nehmen zu müssen. Besonders für Tanks oder Heiler, die jederzeit blitzschnell auf verschiedene Situationen reagieren müssen, ist das ein wahrer Gamechanger!

Da hat Gallywix nix mehr zu lachen: Stattet euch perfekt aus für WoW Patch 11.1!

Natürlich zählt nicht nur die Anzahl der Tasten, sondern auch die Präzision. Hier setzt SteelSeries auf den TrueMove Air-Sensor mit einer Auflösung von bis zu 18.000 DPI. Das bedeutet, dass selbst kleinste Bewegungen exakt registriert werden – ideal für schnelle Turns in PvP-Duellen oder präzise Positionierung bei Bossmechaniken.

Ein echtes Schmuckstück: Die SteelSeries Aerox 9 sieht so schick aus, dass sie glatt von den Schmiedemeistern von Ironforge stammen könnte!

Ein ganz besonderes Highlight dieser Sonderedition ist das exklusive World of Warcraft-Pet Miniflammeo. Wer, so wie ich, auf seltene Ingame-Goodies steht, kommt hier voll auf seine Kosten. Miniflammeo ist eine niedlicher kleiner Grubenlord, der euch durch Azeroth und darüber hinaus begleitet – ein echtes Statussymbol für jeden WoW-Fan. Und sind wir ehrlich: Ein neues Pet für die Sammlung kann man immer gebrauchen!

