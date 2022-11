Steam: Spieler entdecken entsetzt, dass Kommunismus dem Kapitalismus in Victoria 3 weit überlegen ist

Das Strategiespiel Victoria 3 (Steam) bildet die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Konflikte der Welt von 1836 bis 1936 ab. Im Endgame des Spiels stellt sich jetzt heraus: Der Kommunismus ist als Wirtschaftsform dem Kapitalismus überlegen, weil der besser verteilte Wohlstand die Nachfrage nach Gütern ankurbelt. Damit haben einige Spieler ein Problem – nicht nur aus Balance-Sicht, sondern auch ideologischen Gründen.

Was sind das für verschiedene Wirtschafts-Formen in Victoria 3? In Victoria baut man Fabriken, Plantagen und Minen, um die Wirtschaft eines Landes zu simulieren.

In einem der zahllosen Menüs des Strategiespiels legt man die Parameter fest, unter denen die Firmen operieren. Es geht um Produktionsmittel, wie die Ware transportiert wird oder worauf der Fokus der Produktion liegen soll:

Will man in einer Kleiderfabrik einfache Klamotten herstellen oder Luxus-Mode?

Wird die Ware auf Schienen transportiert oder nicht?

Soll per Hand genäht werden oder per Maschine?

Verwendet man herkömmliche Methoden, importiert man Seide aus Asien oder nutzt man den gerade neu erforschten, hypermodernen Werkstoff „Gummi“, um Kunstfasern herzustellen?

Räte-Republik oder Planwirtschaft – Der Kommunismus hält Einzug auf Steam

Ein Faktor dreht sich darum, wem die Fabrik eigentlich gehört:

Zu Beginn ist alles in Privatbesitz: Reiche Aristokraten besitzen die Fabriken und Minen.

Im Mid-Game übernehmen die Kapitalisten das Ruder: Deren Bevölkerungsgruppe (POP) ist reich und hat einen hohen Lebensstandard, die Arbeiter bleiben in der mittleren oder unteren Gesellschaftsschicht hängen.

Im Endgame gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn man das erforscht, die Fabriken und Minen „den Arbeitern“ zu übergeben – dann regiert der Kommunismus. Entweder man setzt auf eine Planwirtschaft oder man ändert sogar die Regierungsform in eine Räte-Republik und schon ist man beim real existierenden Kommunismus angekommen.

Warum ist Lebensstandard wichtig? Der Lebensstandard entscheidet darüber, was für Produkte die einzelnen Bevölkerungs-Gruppen haben möchten:

Jede Bevölkerungs-Gruppe, egal wie arm sie ist, will was essen und Alkohol konsumieren

Ab Lebensstandard 5 hätten die Bevölkerungs-Gruppe schon gerne Möbel in ihren Behausungen

Luxus-Kleider sind nur für Bevölkerungen interessant, die den Lebens-Standard von 15 oder höher erreicht habe.

Ab Lebensstandard 20 wollen die Herrschaften ein Telefon in ihrem Haushalt haben – denn dann wollen sie auch kommunizieren können

Ab Lebensstandard 30 wird dann sogar das Kunstinteresse ein Bedarf, den es zu erfüllen gilt

Generell gilt: Je höher der Lebensstandard, desto höher ist auch die Nachfrage nach Gütern und desto höher steigt auch die Wirtschaftsmacht einer Nation.

Wenn man also die Nachfrage nach Gütern anheizen will und damit das Bruttoinlandsprodukt anhebt, das in Victoria 3 so wichtig ist, gilt es, den Lebensstandard möglichst hochzuhalten und das bei möglichst vielen Menschen.

Kapitalismus scheitert an Rohstoff-Mangel – Holz und Öl fehlen

Was ist das Problem mit dem Kapitalismus in Victoria 3? In Victoria 3 ist es so, dass selbst in einer fantastisch laufenden Wirtschaft, letztlich nur die „reiche Klasse“, die Kapitalisten, einen hohen Lebensstandard erreichen.

Die arbeitende Bevölkerung bleibt weiterhin deutlich unter dem Lebensstandard der Reichen.

Im Endgame eines Kapitalismus-Spiels sind:

Die Armen auf Lebensstandard 20 – „sicher“

Die Mittelschicht auf 28 – „florierend“

Die Oberschicht auf 35 – „reichlich“

Ein Screenshot aus meinem Spiel: Trotz riesiger Produktion, gibt’s einfach nicht genug Holz und Öl für alle. Die Rohstoff-Quellen sind erschöpft.

Im aktuellen Patch erreicht man „die Grenzend des Wachstums“

Dazu kommen banale Balancing-Probleme: Wenn man mit einem Land wie der USA die Weltherrschaft anstrebt, verlangen Wirtschaft und das Militär ein so hohes Maß an Öl und Hartholz, dass die Weltwirtschaft den einfach nicht mehr befriedigen kann und die Wirtschaft kollabiert.

Die Rohstoffe reichen 1915 einfach nicht, um all die Fabriken und Einheiten zu sättigen, die man als „Weltmacht“ später aufbaut. Ein Problem, an dem Paradox schon knabbert, die sich überlegen müssen: Welche Ölvorkommen man eigentlich 1915 so entdecken hätte können.

Mit dem nächsten Patch 1.1. soll deutlich mehr Öl zu Victoria 3 kommen (via paradox). Aber bis das kommt, sind der klassischen „Wachstums-Wirtschaft“ in Victoria 3 klare Grenzen gesetzt.

Kommunismus verteilt Wohlstand besser – Erhöht Nachfrage nach Produkten

Was ist der Vorteil des Kommunismus? Im Kommunismus ist es so, dass das Geld, was sonst die Kapitalisten absahnen, unter den Arbeitern verteilt wird, dadurch steigert sich deren Lebensstandard und Kaufkraft enorm:

Die Unterschicht hat hier 27 – florierend

Die Mittelschicht hat 32 – reichlich

Die Oberschicht hat nur 25 – reichlich

Weil die Mittelschicht viel größer als die Oberschicht hat das positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, wie man sehen kann:

Wie wird das diskutiert? Gerade die links gerichtete US-Seite Kotaku scheint es zu amüsieren, dass der Kommunismus so stark ist. Es sei ja irgendwo logisch, dass es einen Vorteil ergäbe, wenn man all das Geld nicht gerade jenen gibt, die es auf ein Offshore-Konto auf den Cayman Inseln packen, sondern es lieber ausgeben, glaubt man bei der US-Seite.

Es heißt dort, „Linke Nerds können sich bestätigt fühlen, wenn sie Victoria 3 spielen.“

In der Community diskutiert man das fast philosophisch. Da heißt es: Das zeige, dass Kommunismus auf dem Papier super sei, solange ein wohlmeinendes, allwissendes Organ das Geld verteile und niemand, der eigene Interessen verfolgt.

Es scheint dort auch einigen gar nicht zu behagen, dass der Kommunismus so stark ist, in Mods will man dem schon Abhilfe verschaffen, wie es heißt:

In den Kommentaren auf reddit gibt es durchaus einen ideologischen Streit darüber, dass das Spiel Kommunismus anscheinend so bevorzugt. Es heißt:

„Das sei ja genau wie im richtigen Leben, da sei ja Marxismus auch super /sarkastisch gemeint“

„Befangen!“

oder: Das sei auch das einzige Mal, dass Kommunismus funktioniere

Es ist ohnehin die Frage, ob Victoria 3 ein kommunistisches Paradies bleibt – normalerweise hält sowas nur bis zum nächsten Patch.

Diese News würde sicher auch Sahra Wagenknecht gefallen. Ich jedenfalls plane, mein nächstes Spiel als Kommunistenführer zu bestreiten; ich stehe ohnehin auf linke Experimente in Victoria 3:

