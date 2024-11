Steam: Schwedische Strategie-Genies wollen zu Halloween einmal witzig sein, aber der Witz beißt sie

Bei einem größeren Update nimmt man den Neustart einer Kampagne zähneknirschend in Kauf. Bei so einem Gag mit Dracula fällt es schwerer – zumal das Event sicher ein cooler Gag, aber auch extrem spezifisch ist. Bei Victoria 3 nehmen Spieler das Game ohnehin sehr ernst, vielleicht etwas zu ernst: Review putzt das neue Mega-Strategiespiel auf Steam runter – Weil Bonn auf der falschen Seite des Rheins liegt

In manchen Fällen bemerkt man erst nach einer Weile, dass die neue Version den aktuellen Spielstand zerschossen hat. Mir ging es etwa zuletzt bei Crusader Kings 3 so: Da konnte ich bei einem neuen DLC zwar normaler weiterspielen, meine genetisch optimierten Kinder waren aber aller genetischen Vorteile beraubt und kamen als normale Durchschnitts-Babys zur Welt. Quasi unspielbar!

Zwar kündigte Paradox in den Patch-Notes, dass man bald eine Möglichkeit bringen würde, in den Settings auf 1.7.6. zurückzustellen, aber das wollten wohl viele nicht abwarten.

Was ist das Problem mit dem Update? Was offenbar als kleiner Gag gedacht war, ging für Paradox wohl schief. Denn auf Steam beschwerten sich Spieler schnell, dass ihnen das kleine lustige Update ihre aktuelle Kampagne zerschießt, die sie mit dem laufenden Patch angefangen haben:

Was ist das für ein Charakter ? Bei dem Charakter handelt es sich um Graf Dracula, der in Bukarest auftaucht und dem Spieler seine Dienste anbietet.

Der Patch bringt die Option, übernatürliche Events bei Victoria 3 zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sind die Events aktiviert, gibt es eine Chance, dass im Spiel in den „Real-Life-Monaten“ Oktober und November ein neuer Charakter im Spiel erscheint. Mehr verriet man den Spielern in den Patch Notes nicht.

Also bereite man einen Patch vor, der eine „übernatürliche Person ins Spiel bringen würde“ (via Steam ). Dazu musste man das Halloween-Update 1.7.7. für Victoria 3 live stellen.

Die Jungs in Stockholm hatten zu Halloween eine Idee: Es wäre doch cool, in die Kolonialismus- und Industrie-Simulation Victoria 3 ein Halloween-Event zu packen.

Die Entwickler von Paradox Interactive gelten als Genies, was Strategie-Spiele angeht. Aber zu Halloween wollten sie einmal lustig sein und brachten ein kleines Update zum Strategie-Epos Victoria III. Das kam aber überhaupt nicht gut auf Steam an.

