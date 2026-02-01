Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war

MeinMMO-Autorin Johanna kann sich gut für das eine oder andere Cozy-Game auf Steam begeistern. Eins davon war schon seit 3 Jahren auf ihrer Wunschliste und beinahe hätte sie es verpasst. Doch jetzt hat sie es an einem Wochenende einfach durchgespielt.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um das Cozy-Game Tiny Bookshop. In diesem habt ihr einen kleinen Buchladen auf Rädern. Ihr zieht in die kleine Stadt Bookston, in der ihr verschiedene Standorte für eure mobile Leidenschaft freischalten könnt.

Jeden Tag wechselt der Verkaufsort, ihr packt Bücher in euer Regal und ab geht es ins Verkaufen. Das Ziel ist es natürlich, einen wirtschaftlich funktionierenden Buchladen zu haben. Dabei könnt ihr euren Buchladen auf Rädern dekorieren. Mit kleinen Dekoartikeln, Pflanzen oder sogar zwei Tieren.

Unterstützt werdet ihr von den Bewohnern von Bookston. Sie stehen euch mit Rat und Tat zur Seite, indem ihr für sie verschiedene Quests abschließt und dabei mit weiteren Dekoartikeln belohnt werdet.

Der Stil des Spiels ist simpel, aber trotzdem detailreich. Die Geschwindigkeit ist mäßig. Typisch Cozy-Game eben. Ihr werdet nicht gehetzt, sondern entspannt.

Hier könnt ihr euch einen eigenen Eindruck von dem Spiel verschaffen:

Das erste Mal wurde ich 2022 auf Tiny Bookshop aufmerksam. In einem kleinen Trailer wurde mir die Idee auf meiner For-You-Page gezeigt. Ich war sofort von dem Spielprinzip begeistert und kam dem Wunsch der Entwickler nach, das Spiel auf die Wunschliste zu packen.

Im August 2025 war es dann soweit: Das Spiel erschien. Nur hatte ich es zu dieser Zeit komplett vergessen. An einem Freitag, als ich durch meine Steam-Wunschliste stöberte, entdeckte ich Tiny Bookshop sozusagen “wieder”.

Ich kaufte es direkt, schließlich wollte ich es nicht nochmal vergessen, und legte direkt los. Ehe ich mich versah, war es Sonntagabend und ich hatte keine anderen Erinnerungen an das Wochenende, als das Spiel gespielt zu haben.

Zwei Hobbys in einer Tätigkeit

Was macht Tiny Bookshop so besonders? Tiny Bookshop erlaubt es mir nicht nur, durch simples Gameplay in einer Cozy-Atmosphäre zu entspannen, ich kann auch meine zwei Hobbys gleichzeitig ausleben. Ich liebe es, zu zocken und zu lesen. Das führt Tiny Bookshop für mich zusammen.

Das Spiel durchläuft auch die verschiedenen Jahreszeiten, zu denen immer andere Events stattfinden. Auch die Deko passt sich der Jahreszeit an.

Zwischendurch benötigen Kunden eine Buchempfehlung. Das Besondere an dem Spiel: In euren Regalen befinden sich reale Bücher, die ihr auch im echten Leben kaufen könnt.

Das machte das Gameplay für mich individuell. Mein Wissen über Bücher, entweder gelesen oder nur darüber informiert, gibt mir einen Vorteil bei der Kundenberatung. Der Kunde möchte einen echten Horror-Klassiker lesen? Kein Problem, hier ist Frankenstein oder The Shining.

Außerdem hat das einen tollen Nebeneffekt: Die Bücher haben auch immer eine Inhaltsangabe, was dazu führt, dass ich ebenfalls neue Bücher entdecke, die ich lesen möchte.

Insgesamt bietet Tiny Bookshop wohl so 30 bis 40 Stunden gemütlichen Spielspaß, je nachdem, wie gründlich ihr seid, also ob ihr alle Quests abschließen wollt und alle Dekoartikel sammeln möchtet.

Auch ein anderes Cozy-Game hat es mir angetan: Disney Dreamlight Valley. Da ich wohl bald mit Tiny Bookshop fertig bin, da ich alles gesehen habe, wechsel ich vielleicht wieder auf das Spiel. Mehr zu meinen Erfahrungen mit Disney Dreamlight Valley lest ihr hier auf MeinMMO: In einer Simulation auf Steam helfe ich bekannten Disney-Helden meiner Kindheit, beschäftigt mich seit fast einer Woche über 20 Stunden lang