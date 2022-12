Steam Rückblick 2022: So seht ihr, welche Spiele und Genres ihr 2022 am meisten gespielt habt

Blue Protocol gibt im Trailer einen Einblick in die Welt und Geschichte des neuen Anime-MMORPG, das 2.000 Jahre in der Zukunft spielt.

Meldet euch dafür mit eurem Steam-Konto an und klickt ganz oben auf der Startseite von Steam in der blauen Leiste auf „Neu und nennenswert“. Nun öffnet sich die Liste, in der ihr auch zu den Sonderangeboten und Ähnliches gelangt. In dieser Liste steht jetzt ganz oben „Steam-Rückblick 2022“. Drückt dort drauf, öffnet sich eurer Jahresrückblick.

Insert

You are going to send email to