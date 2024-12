Steam beschert euch vor Weihnachten richtig Ärger mit euren Eltern, wenn ihr unartig wart

Wenn ihr an euren Pals hängt, solltet ihr den neuen Modus in Palworld meiden – Ihr könntet sie dauerhaft verlieren

Und vielleicht will man unterm Weihnachtsbaum auch nicht grade erklären, was die 34 % Spielzeit in „Adult Games“ so bedeuten.

Das ist der Haken: Spieler können normalerweise frei entscheiden, mit wem sie diese Statistik teilen können, denn vielleicht sollte nicht jeder wissen, dass sie so viel Zeit mit Gaming verbracht haben oder sogar in der „Spiele für Erwachsene“-Kategorien vorbeigeschaut haben.

Das ist die Funktion : „Steam Replay“ ist eine statistische Aufbereitung eures Gaming-Jahres 2024, so wie ihr es auf Steam verbracht habt. Die seitenlange Aufzählung zeigt euch an:

Heute bekommen Nutzer von Steam ihr „Steam Replay“ zugesendet, das ihnen eine Übersicht über die Spiele und Genres zeigt, die sie im letzten Jahr auf Steam besucht haben. Aber das Ganze hat einen Haken, denn auch die „Steam Familie“ eines Spielers hat Einblick, was der Spieler oder die Spielerin da so getrieben hat. Hoffentlich wart ihr artig oder zumindest ehrlich zu euren Eltern.

