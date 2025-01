Ein Indie-Entwickler wehrte sich gegen Raubkopierer – Der Schlüssel waren Achievements auf Steam

Jason Thor Hall ist unter dem Namen „Pirate Software“ nicht nur erfolgreich auf Twitch, sondern veröffentlicht auch Indie-Spiele auf Steam. Um Raubkopierern einen Strich durch die Rechnung zu machen, ließ sich der Entwickler etwas ganz Besonderes einfallen.

Was ist das für ein Entwickler? Jason Thor Hall arbeitete bei Blizzard und Amazon, ehe er sein eigenes Indie-Studio Pirate Software gründete. Unter diesem Namen streamt er auch auf Twitch – und das mit großem Erfolg. Wir haben seine Erfolgsgeschichte auf MeinMMO schon einmal näher beleuchtet.

Das Studio veröffentlichte bislang 2 Spiele auf Steam: Das RPG Heartbound, welches sich seit 2018 im Early Access befindet, und Champions of Breakfast, ein verrücktes „Shoot’em up“ im Arcade-Stil, in dem sich alles um die wichtigste Mahlzeit des Tages dreht.

Wie unsere Kollegen auf 3D Juegos berichten, fand der Entwickler eine ungewöhnliche Lösung, um sein Spiel vor Raubkopierern zu schützen.

Champions of Breakfast ist in Deutschland aktuell nicht auf Steam verfügbar, vermutlich aufgrund einer gesetzlichen Regelung, die hierzulande am 15. November 2024 in Kraft getreten ist. Hier könnt ihr euch einen Eindruck von dem Spiel machen:

Entwickler brüstet sich mit „unraubkopierbarem“ Spiel

So funktionierte der Trick: Wie Hall in einem Stream auf Twitch verriet, nutzte er die Achievements auf Steam, um sein Spiel vor Raubkopierern zu schützen. Diese Errungenschaften werden in Spielen meist dafür vergeben, bestimmte Momente in der Handlung zu erreichen oder besondere Leistungen zu erbringen. Sie haben keine weitere Funktion.

In Champions of Breakfast dienen die Achievements jedoch auch als Speicherstände. Zu diesem Zweck weist das Spiel stattliche 160 Errungenschaften auf, die es freizuschalten gilt. Spieler können sie erhalten, indem sie etwa eine bestimmte Anzahl von Gegnern erledigen oder einen Boss bezwingen.

Startet man das Spiel, prüft es, welche Achievements man auf Steam freigeschaltet hat – und lädt davon ausgehend den entsprechenden Fortschritt und die freigeschalteten Fähigkeiten.

Zockt man Champions of Breakfast nun auf unrechtmäßigem Weg außerhalb von Steam, wird man beim nächsten Öffnen des Spiels feststellen, dass der gesamte Fortschritt dahin ist: Schließlich gibt es keine Steam-Errungenschaften, die geladen werden können.

Der Entwickler selbst erklärt das Prinzip in diesem Clip:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ganz so „unraubkopierbar“, wie der Entwickler es darstellt, ist auch dieses System allerdings nicht. Clevere Piraten können sicherlich einen Weg finden, um an den Beschränkungen vorbeizukommen. Oder, wie Nutzer in den Kommentaren auf YouTube scherzen, das Spiel als „Roguelike“ genießen – mit Permadeath und ohne bleibende Progression.

Hall findet seine Lösung, um sein Spiel zu schützen, immerhin „zum Totlachen“.

Laut der Tracking-Website Steam Hunters ist es übrigens noch keinem der dort registrierten Spieler gelungen, alle 160 Achievements freizuschalten.

Den Kampf gegen Raubkopierer führen Medien-Schaffende schon seit Jahrzehnten. Doch nicht alle Entwickler sehen das so eng. Ein Solo-Dev hatte eine überraschende Antwort parat, als jemand sein Spiel „klaute“: Schülerin prahlt damit, ein Indie-Spiel illegal herunterzuladen – Bekommt eine Antwort vom Entwickler