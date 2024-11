Entwicklerin bittet euch, ihr Spiel mit 93 % positiven Wertungen auf Steam illegal herunterzuladen

Gamer fordert einen Internet-Milliardär zum 1v1 heraus, weil er in Call of Duty verliert – und wird überrascht

Was ist Rollerdrome für ein Spiel? Rollerdrome ist ein Mix aus einem Skateboarding-Spiel und einem Shooter. Ihr rast mit eurem Skateboard durch eine Arena und macht Tricks – stets mit einer Waffe in der Hand.

Steam: Spectre Divide ist schon in der Beta der beste PvP-Shooter 2024 – Darum macht das neue Spiel so viel Spaß

Zwei Jahre nach meinem Weggang existiert das Studio, in dem ich gerne gearbeitet habe, nicht mehr, und meine Freunde und ehemaligen Kollegen wurden entlassen. Warum sollte ich also wollen, dass die Anzugträger, die diese Entscheidung getroffen haben, weiterhin davon profitieren, wenn niemand aus dem Team mehr dort ist? Mir geht es nicht ums Geld.

Auf X.com (ehemals Twitter) erklärt Sanusi jetzt, Rollerdrome sei ihr liebstes Spiel, an dem sie gearbeitet hat. Dann richtet sie eine kuriose Bitte an ihre Follower: „Bitte raubkopiert es, denn keiner von uns arbeitet mehr bei der Firma, der es gehört.“

Was ist das für eine Bitte? Anisa Sanusi ist eine englische Spieleentwicklerin, die bis 2022 als UI/UX-Designerin für das britische Entwicklerstudio Roll7 tätig war. In dieser Zeit arbeitete sie unter anderem an Rollerdrome, einem actionreichen Singleplayer-Spiel, das trickreiches Skating mit Shooter-Gameplay mixt.

Eine Entwicklerin hat sich mit einer kuriosen Bitte an ihre Follower gewandt: Sie möchte, dass ihr das Spiel, an dem sie jahrelang gearbeitet hat, raubkopiert.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to