In einem neuen Spiel auf Steam müsst ihr eine Bank ausrauben, aber ihr seid eine Rübe – Hat 96 % positive Reviews

Auf Steam ist letzte Woche Turnip Boy Robs a Bank erschienen. Der skurrile Name zeigt sich auch im Spiel, denn als kleine Rübe müsst ihr eine Bank ausrauben, um eure Gemüse-Welt zu retten. Das Spiel ist perfekt für Fans von schlechten Wortspielen und schnellem Gameplay.

Was ist Turnip Boy Robs a Bank?

Nach Turnip Boy Commits Tax Evasion erschien letzte Woche die Fortsetzung Turnip Boy Robs a Bank

Als kleine Rübe müsst ihr eine Bank ausrauben

Dafür könnt ihr verschiedene Waffen finden und Gadgets freischalten

Der Gameplay-Loop orientiert sich an Rogue-Lite-Games

In einem gewissen Zeitlimit könnt ihr die Bank erkunden und so viel Geld wie möglich machen

Nach jedem Run findet ihr neue Geheimnisse und ihr könnt euch auch upgraden

Das Spiel profitiert von der Kürze der Runs. Je nach Upgrade dauert ein Run nur ein paar Minuten und man kann immer etwas upgraden. Außerdem ist das Spiel gut für zwischendurch, da es anders als Genrekollegen nicht unglaublich schwierig ist.

Den Trailer zum Spiel findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ballern und Gemüse ausrauben

Das Gameplay ist am ehesten vergleichbar mit sowas wie Enter the Gungeon. Innerhalb der Bank habt ihr eine gewisse Zeit, in der ihr alles erkunden könnt. Mit Nah- und Fernkampfwaffen könnt ihr aus der Vogelperspektive Bosse und Wächter in der Bank besiegen. Bringt ihr gefundene Waffen zurück in die Basis, könnt ihr sie opfern, um neue Startwaffen freizuschalten.

Ähnlich wie in Enter the Gungeon sind die Waffen skurriler Natur. Ihr habt Kaktus-Pistolen, Ananas-Raketenwerfer oder einen Frosch, der Seifenblasen schießt. Diese neuen Waffen zu entdecken macht Spaß, vor allem gibt es dort viele Easter Eggs.

Abseits vom reinen Ballern sollt ihr natürlich auch Kohle machen. Dafür raubt ihr Geiseln aus, indem ihr sie wie ein Schulrowdy schüttelt, oder ihr macht Sachen kaputt und sammelt das Geld ein. Durch spätere Upgrades könnt ihr auch Tresore mit C4 oder einem Laser öffnen.

Das Geld könnt ihr nach jedem Run in der Basis ausgeben, um euch neue Gadgets für die Erkundung zu kaufen oder eure Rübe abzugraden. Im Vergleich zu anderen Rogue-Lites gehört das Spiel zur seichteren Sorte, und das Gameplay ist bis auf einen Boss recht entspannt.

Charmante Charaktere und schlechte Wortwitze

Das große Highlight des Spiels ist aber der Charme, der aus allen Nähten platzt. Allein die Animationen der eigenen Rübe und der vielen NPCs in der Bank sprießen nur so vor Slapstick-Humor. Wenn die Rübe rennt und dabei stolpert, muss man einfach lachen.

Auch die Sidequests und die damit einhergehenden Dialoge sind fantastisch. Wenn man Fan von schlechten Wortspielen über Gemüse und Lebensmitteln ist, dann hat man hier eine wahre Goldgrube gefunden. Wenn ein Törtchen uns über seine Lebenserfahrung erzählt und dabei noch sagt, dass sie ja schon 1 Tag alt sei, dann muss man einfach schmunzeln.

Für Fans des ersten Teils (Turnip Boy Commits Tax Evasion) gibt es noch viele wiederkehrende Charaktere und eine Menge Anspielungen auf frühere Ereignisse. Das Spiel kann man aber auch ohne Probleme ohne Vorwissen konsumieren.

Auch die Community auf Steam scheint das Spiel zu lieben. Bei 381 Reviews auf Steam sind 96 % davon positiv. In den Reviews wird vor allem der Charme und Humor gelobt.

Snek: Wenn du den Look des ersten Spiels mochtest und ein Fan von schnellerem Gameplay bist, wirst du dieses Spiel mögen! Es hat eine Menge lustiger Easter Eggs und Interaktionen.

Flashfal: Macht tatsächlich mehr Spaß als Payday 3

NicoPlaysIndies: Eine Bank auszurauben war noch nie so spaßig

In den Kommentaren wird ironisch Payday 3 erwähnt und dass Turnip Boy das bessere Spiel sei. Payday 3 hat letztes Jahr viele Fans der Reihe enttäuscht: Payday 3 gehörte zu den meistgewünschten Spielen auf Steam – Jetzt scheitert der Shooter krachend, Fans schimpfen, sind enttäuscht