Wie seht ihr das? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren! Wenn ihr derzeit nach einer spannenden Spiele-Empfehlung auf Steam sucht, hat Kollege Ody vielleicht einen passenden Tipp für euch: Für 3 € bekommt ihr ein 95 % positiv bewertetes Spiel auf Steam, in dem ihr die Kriegsmaschinen eurer Träume bauen könnt

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Ich habe 280 Stunden in ein Strategie-Spiel auf Steam versenkt: Es ist wie Game of Thrones im alten China und kostet gerade nur 15 € im Sale

Genauso gibt es aber auch Negativbeispiele, die sich seit Monaten oder sogar Jahren in der Early-Access-Phase befinden, und das ohne erkennbare Fortschritte. Steam-Nutzer, die zufällig über die entsprechende Produktseite stolpern, erkennen das aber vielleicht nicht sofort. Stattdessen sehen sie noch all die Versprechen, die zu Beginn der EA-Phase gemacht wurden, und zücken dann eventuell den Geldbeutel.

