Das Steam Deck eines Nutzers explodiert plötzlich – Kann euch das auch passieren?

Das neue Jahr begann mit einem unschönen Knall für einen Nutzer auf Reddit: Sein Steam Deck ist explodiert, wie er in einem Post vom ersten Januar 2025 mitteilt. Hier lest ihr, warum das Deck hochgegangen ist, ob euch das auch passieren kann und wie ihr euch korrekt verhaltet.

Was ist dem Reddit-Nutzer passiert? Am 1. Januar 2025 postete der Reddit-Nutzer WhispieBoiiii im SteamDeck-Subreddit Bilder von seinem explodierten Steam Deck (Launch-Edition). Da er vorab das hintere Cover abmontiert hatte, kann man gut sehen, in welchem Zustand sich das teure Gerät befindet.

WhispieBoiiii packte nach eigenen Angaben seinen Koffer nach einer Reise aus und bemerkte durch seine Hartplastik Tragetasche, dass das Steam Deck anfing, sich aufzublähen. Daraufhin montierte er den Rück-Cover ab, entnahm die SSD und steckte die Batterie des Decks aus.

Zur weiteren Aufbewahrung ließ er das Gerät weiterhin in der mitgelieferten Tragetasche. Die Batterie blähte sich jedoch weiter auf, bis es nur zwei Stunden später zur Explosion im Case kam. Mittlerweile bewahrt er die Leiche des Geräts in einem Grab aus Katzenstreu auf, um eine weitere Brandentwicklung zu vermeiden.

Einem anderen Reddit-Nutzer fiel vor Kurzem ebenfalls auf, dass sich der Steam-Deck-Akku aufbläht. Von einer Explosion hat dieser User aber noch nicht berichtet. WhispieBoiiiis Gerät sieht indes so aus:

Achtung, Akku! Darum ging das Steam Deck hoch

Wieso ist das Steam Deck explodiert? WhispieBoiiii beschreibt in seinen eigenen Kommentaren unter dem Reddit-Post, dass er nach einer Reise entdeckte, dass sich das Steam Deck aufblähte. Als Ursache dafür identifizierte er den eingebauten Akku, der immer größter und heißer wurde.

Auf der offiziellen Webseite zum Steam Deck wird die Art des verbauten Akkus nicht konkret benannt. Das Aufblähen und die darauffolgende Explosion passen jedoch zum Verhalten eines alternden Lithium-Ionen-Akkus:

In Lithium-Ionen-Akkus entsteht die Energie durch eine chemische Reaktion. Wenn ein solcher Akku länger in Benutzung ist, wird die Reaktion nach einiger Zeit nicht mehr korrekt abgeschlossen, was zur Bildung von Gasen führen kann, die wiederum für die Schwellung des Akkus bzw. des Geräts sorgen.

Das kann wiederum zu austretendem Gas und sogar, wie hier passiert, Explosionen führen (ifixit).

Es kann also nicht nur das Steam Deck von dem Problem betroffen sein, sondern jedes Gerät, das einen solchen Akku enthält. Das kann die Nintendo Switch sein, euer Handy, der Laptop oder auch reguläre Haushaltsgeräte.

Das Handy wird dick – was tun?

Wie verhaltet ihr euch in dieser Situation richtig? Wenn ihr eine geschwollene Batterie bei einem eurer Geräte entdeckt, solltet ihr das Gerät nicht mehr benutzen. Ladet es auch nicht mehr. Bewahrt das Gerät im Zweifelsfall in einem feuerfesten Eimer gefüllt mit Sand oder Katzenstreu auf.

Stecht auf keinen Fall in den Akku!

Die defekte Batterie muss, um das Gerät weiter verwenden zu können, ausgetauscht werden. Dies könnt ihr bei einem Elektronikreparaturladen in eurer Gegend machen lassen. Wer sich mit Elektronik gut auskennt, kann dies aber auch selbst versuchen. Eine entsprechende Anleitung dazu gibt es zum Beispiel bei Ifixit.com.

Achtung: Lithium-Ionen-Akkus sind sehr sensibel und können in Brand geraten oder eben sogar explodieren, wenn sie falsch gehandhabt werden. Seid mit dem geschwollenen Gerät extrem vorsichtig und versucht die Batterie nur zu entfernen, wenn ich euch sicher seid, dass ihr das wirklich könnt.

Wie könnt ihr den Akku entsorgen? Lithium-Ionen-Akkus – geschwollen oder nicht – sollten niemals im Hausmüll landen. Entsorgen könnt ihr sie in dedizierten Sammelboxen oder auch am kommunalen Wertstoffhof. Reparatur-Shops bieten in manchen Fällen beim Einbau einer neuen Batterie auch die Entsorgung der alten an.

Wichtig: Verschickt ein Gerät mit aufgeschwollenem Akku oder besagten Akku einzeln nicht per Post.

Der Schwellung vorbeugen – Geht das überhaupt?

Kann man das Problem vorbeugen? Wenn ihr das frühzeitige Ableben eures Geräts bzw. der Batterie verhindern möchtet, solltet ihr unbedingt darauf achten, wie ihr das Gerät ladet. Das bedeutet, ihr solltet euer Steam Deck, Handy, eure Nintendo Switch etc. nicht überladen und ausstecken, sobald der volle Akkuladestand erreicht ist (via evlithium).

Das Umweltbundesamt rät zudem dazu, Elektronik mit einem solchen Akku ausschließlich mit dem dafür vorgesehenen Ladekabel bzw. -gerät zu laden. Zudem solle darauf geachtet werden, den Ladevorgang in einem Raum mit Feuermelder durchzuführen. Weiterhin rät das Amt dazu, beim Ladevorgang anwesend zu sein, diesen nicht während des Schlafens durchzuführen und unter den Geräten eine brandsichere Unterlage zu verwenden.

Weitere Tipps für einen langlebigen Akku:

Der Akku sollte keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad Celsius seien ideal.

Der Akku sollte sich nie vollständig Ent- oder Aufladen.

Dauerhafter Netzbetrieb des Geräts mit eingebautem Akku sollte vermieden werden.

Leider ist es aber nicht möglich, das Aufschwellen eines Lithium-Ionen-Akkus vollständig zu vermeiden. Die genannten Tipps für einen langlebigeren Akku sollen jedoch dabei helfen, die Schwellung so lang es geht herauszuzögern.

Konkret zum explodierten Steam Deck des Reddit-Users haben wir zusammen mit den Kollegen von GameStar Tech ein Statement bei Valve angefragt. Sobald wir eine Antwort erhalten haben, aktualisieren wir diese News damit.

