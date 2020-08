Sony hat gestern ein Event zu PlayStation 4 und PlayStation 5 veranstaltet: das State of Play. Nach der Präsentation heißt es nun: Eins der dort gezeigten Spiele, Aeon Must Die!, sei den eigentlichen Entwicklern gestohlen worden. Die kreativen Leute fühlen sich vom Studio-Chef betrogen und vom Publisher im Stich gelassen.

Gestern Abend zeigte Sony auf einem Event einige neue Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5. Das waren zum Großteil eher Games aus der zweiten Reihe. Wir haben auf MeinMMO die gezeigten Multiplayer-Titel wie Hood, Godfall oder Genshin Impact bereits am Abend behandelt.

Für Aufsehen nach der Show sorgte nun ein Singleplayer-Titel: Aeon Must Die! bestimmt die Schlagzeilen und das aus den falschen Gründen.

Was für ein Spiel ist Aeon Must Die? Aeon Must Die! ist ein schnelles „Beat em up“-Fighting-Game in einem Science-Fiction-Universum.

Die Grundidee von Aeon Must Die ist (via playstation):

Aeon ist eine Art Parasit, der eine Symbiose mit einem Wirt eingeht

Der Spieler steuert den Wirt von Aeon, der sich dagegen wehren muss, völlig von dem Symbionten übernommen zu werden (so ähnlich wie bei Peter Parker und Venom)

Aeon heizt sich auf, wenn der Spieler normal angreift, und kühlt sich ab, wenn Spezial-Attacken verwendet werden

Je öfter der Spieler stirbt, desto stärker wird die Kontrolle, die Aeon ausübt. Der nimmt dann Einfluss auf die Entscheidungen des Spielers, wenn der sich entscheidet, wieder aufzustehen und an der Stelle weiterzukämpfen

Wenn ein Spieler sich entscheidet, tot zu bleiben, startet er Abenteuer von vorne, behält aber alle Upgrades und Fortschritte, die er freigeschaltet hat

Das Spiel soll 2021 für die PlayStation 4 erscheinen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Angeblich Machtkampf und schlimme Bedingungen im Studio

Das ist jetzt der Skandal: Eine Gruppe von Entwicklern hat sich nach der Präsentation zu Wort gemeldet und dem Entwickler von Aeon Must Die!, dem estländischen Studio Limestone Games, einiges vorgeworfen. Das geschah über eine Info-Drop über „Dropbox“, dort sind die Anschuldigungen veröffentlicht worden (via dropbox):

Es heißt, die Entwickler hätten bei Limestome Games unter miesen Arbeitsbedingungen und einem furchtbaren Chef gelitten, mussten viele Überstunden leisten und wurden zum Teil dafür nicht einmal bezahlt

Sie hätten im Juni das Studi verlassen, weil sie unter „endlosem Crunch, Belästigungen, Missbrauch, Korruption und Manipulation“ litten

Der Gründer und Creative Director habe mit ihnen das Studio verlassen, dem seien aber „verdeckt“ die Rechte an der Marke genommen worden

Danach hätten sie versucht, den Publisher, Focus Home Interactive, zu erreichen und denen zu erklären, wie ihre Situation ist, und ob sie das Spiel unter menschenwürdigen Bedingungen zu Ende bringen könnten – doch da kam keine Hilfe

Stattdessen hätte der Publisher, wie geplant, den Trailer veröffentlicht und das Sony-Event durchgezogen, weil das ein so starker „Marketing-Push“ für das Spiel sei

Im Trailer sah Aeon Must Die nicht so aus, als würde es das Event überschatten.

Aus weiteren Anschuldigungen geht hervor, dass es wohl im Studio einen Konflikt auf Management-Ebene gab. Der CEO des Unternehmens. Yaroslav Lyssenko, soll angeblich den Mitgründer, Aleksei Nehoroshkin, aus der Führung des Unternehmens verdrängt haben, indem er einen neuen großen Investor aufgetan hat, während Nehoroshkin sich auf die Entwicklung von Aeon Must Die! konzentriert hat.

Im Moment kennen wir nur eine Seite der Geschichte. Trotz mehrfacher Anfrage von US-Seiten gibt’s im Moment noch kein bekanntes Statement des Publishers.

Bei der Entwicklung von Lineage 2 Revolution starb sogar ein Mitarbeiter.

„Crunch“ nennt man es, wenn ein Team Überstunden schiebt, um einen engen Zeitplan doch noch einzuhalten. Die Gaming-Industrie war lange für eine Kultur des „Crunch“ bekannt, bei der solche unmenschlich harte Arbeit irgendwie dazugehört.

Die schlimmsten Ausmaße nahm das in Südkorea an, dort wurde ein Mobile-Game so schnell und hart hochgezogen, dass ein Entwickler bei der Arbeit daran ums Leben kam:

Crunch Time: Junger Entwickler arbeitet sich tot – 89 Stunden-Woche