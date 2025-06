Eine starke Waffe in Baldur’s Gate 3 kann euch mehrere Storys versauen, aber das merkt ihr erst viele Stunden später

Legendäre Waffen in Baldur’s Gate 3 sprechen schon alleine durch ihre legendäre Einordnung dafür, dass sie besonders mächtig sein können. Eine dieser Waffen könnt ihr bereits im ersten Akt des Spiels finden, doch eine Eigenschaft kann euch viel später noch zum Verhängnis werden.

Von welcher Waffe ist die Rede? Es handelt sich um das „Blut von Lathander“ („Blood of Lathander“), einen legendären Streitkolben, den ihr im ersten Akt des Spiels im Kloster Rosenmorg in der Githyanki-Krippe erbeuten könnt. Sie steht in direkter Verbindung mit ihrem Namensgeber Lathander, dem „Morninglord“, und dem Sonnenaufgang. Dementsprechend besitzt das Blut von Lathander passende Eigenschaften wie den mächtigen Level-6-Zauber „Sonnenstrahl“, Lathanders Segen und Lathanders Licht – ein heiliges Licht, das einen 6-Meter-Radius um den Träger aufhellt und Ziele blendet.

Genau dieses Licht kann im Kampf gegen bestimmte Gegner von Vorteil sein, jedoch auch Gegenteiliges bewirken. Denn während das Licht den meisten NPCs nichts tut, kann es im falschen Moment am falschen Ort unglückliche Konsequenzen mit sich bringen.

Hier seht ihr den animierten Kurzfilm zu Patch 8 von Baldur’s Gate 3:

Sonnenlicht tut nicht jedem gut

Spoilerwarnung! Die folgenden Abschnitte beschreiben Situationen, Charaktere und persönliche Story-Elemente aus Akt 3 von Baldur’s Gate 3.

Was sind die Konsequenzen des Blut von Lathander? Der Spieler Mister_Sosotris warnt mit einem Redditpost vor einer (unfreiwilligen) Situation mit dem Blut von Lathander, den seine Shadowheart ausgerüstet hatte. Seine Truppe begab sich in ein Bordell im Wyrmweg, direkt gegenüber von Sharess’ Caress und erkundete die Räume. In einem Raum mit mehreren Betten befinden sich zwei Charaktere, die sich später als Vampirbrut und Astarions „Geschwister“ entpuppt hätten. Doch bevor die passende Cutscene starten konnte, begab sich Shadowheart mitsamt Lathanders Licht ein bisschen zu nah – und die beiden Vampirgeschwister lösten sich auf. Bevor sie ein Wort sagen konnten.

Scheinbar ist er nicht der einzige, dem das bisher passiert ist. Viele andere Spieler teilen ihre eigene Erfahrung mit dieser Situation in den Kommentaren, wobei viele nie gewusst haben, was der genaue Grund für das plötzliche Verschwinden der beiden Vampire gewesen sei.

Wo kann die Waffe weiter Unruhe stiften? Die Situation zeigt deutlich, wofür sich die Waffe besonders eignet. Denn Vampire, sowie auch der Vampirfürst Cazador, reagieren sehr empfindlich auf Sonnenlicht. Das Blut von Lathander kann daher im Kampf gegen ihn und seine Anhänger besonders effektiv und für viele Vorteile sorgen. Doch wer Güte erweisen will und dafür sorgt, dass seine Vampirbrut (darunter auch Kinder) freigelassen werden, sollte vielleicht darauf achten, beim Verlassen des Anwesend Lathanders Licht ein wenig zu dimmen.

Wer hier nämlich nicht aufpasst und nach dem Kampf gegen Cazador den Gur-Leuten mitsamt ihren Vampir-Kindern im vollen heiligen Glanz begegnet … wird schnell bemerken, dass Kinder nicht so viel aushalten, ob Vampirbrut oder nicht. Und das finden ihre Eltern gar nicht gut.

Aber es gibt gute Neuigkeiten. Man kann das Blut von Lathander ausgerüstet haben, doch trotzdem Lathanders Licht ausschalten. So kann man alle Vampire in Baldur’s Gate vor einem brennenden Tod bewahren.

Cazador ist ein wichtiger Teil der Geschichte von Astarion, dem beliebten Vampir-Begleiter eurer Truppe. Seine Begegnung mit dem Vampirfürsten stellt euch vor eine wichtige Entscheidung, die die Charakterentwicklung des Begleiters und das dementsprechende Ende stark beeinflusst. Wie das ausgehen kann und wie eine Spielerin auf diese Wendung reagierte, könnt ihr hier auf MeinMMO erfahren: Baldur’s Gate 3: Verliebt euch nicht zu sehr in Astarion, denn er kann ein echter Mistkerl sein