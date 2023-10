Starfield: „Vergiftet, innere Blutungen, nie wieder“ – Spieler erklärt, warum ihr niemals bestimmte Gegner angreifen solltet

So wie auch in Skyrim und Fallout sollte man auch in Starfield bei vielen vielleicht unscheinbaren Gegnern aufpassen, wie man mit ihnen umgeht. Auf reddit warnt ein User jetzt die Community, bloß nicht auf Level-1-Vögel zu schießen.

Auf reddit erklärt der User Allgirlsarethesame in seinem Post mit dem Titel DO NOT SHOOT THE BIRDS ON RUTHERFORD III, dass man bloß nicht auf die Vögel schießen soll. Er selbst erklärt, dass er auf einen Level-1-Vogel geschossen hat und plötzlich die Kampfmusik anging.

Laut dem Spieler tauchten nach dem Schuss neue Vögel auf Level 60 und höher auf, die ihn plötzlich attackierten.

Zwar konnte er die Vögel wohl nach ein paar Kills verscheuchen, diesen Fehler will er aber nie mehr wiederholen: Sie haben mich vergiftet, mich innerlich bluten lassen. Nie wieder.

Hitchcock hatte recht

Das plötzliche Auftauchen der Vögel amüsiert viele User unter den Kommentaren, und viele davon fühlen sich an andere Spiele und Geschichten erinnert. Vor allem erinnert es an die Hühner in diversen The-Legend-of-Zelda-Spielen. Greift man dort Hühner an oder tötet sie, dann hat man es direkt mit einer gefiederten Horde zu tun.

Viele fühlen sich auch an die Cliff Racers aus Morrowind erinnert, die dem Spieler auch als großer Vogelschwarm Probleme bereiten können. Ansonsten erinnert die ganze Situation den User GamebyNumbers auch an einen Filmklassiker, sodass er zu dem Schluss kommt: Hitchcock hatte recht

Wer ertragreich und an sein Leveln denkend vielleicht die Vögel als Farmspot nutzen möchte, dem sei gesagt, dass es laut den Kommentaren keine effiziente Farmmethode sei. Wie User SykoManiax erklärt, lohne sich das Farmen der Vögel nicht, da man sie zu langsam töten würde und sich somit die XP nicht rentieren.

Habt ihr Erfahrungen mit fiesen Vögeln gemacht? Oder habt ihr noch andere Warnungen, um Spieler vor überraschenden Gegner-Massen zu schützen? Dann schreibt es in die Kommentare.

