Starfield: Spieler behauptet, er hat eine der stärksten Waffen-Kombinationen im Spiel gefunden

In Starfield gibt es viele Waffen, die ihr auf euren Reisen quer durch die Galaxien finden könnt. Eine davon, so ein Spieler, ist die stärkste Waffe im Spiel, wenn man sie mit den richtigen Perks in eurem Talentbaum kombiniert. Wir zeigen sie euch.

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hierbei um den Va’ruun Inflictor, einem Gewehr der Va’ruun-Fraktion. Ein Spieler auf Reddit hatte sich die Waffe genauer angeschaut und festgestellt, dass sie mitunter die mächtigste Waffen-Perk-Kombo besitzt, die eine Waffe in Starfield haben kann.

Sie profitiert nicht nur von einem, sondern ganzen 4 Skills und kann mit den richtigen Aufsätzen eure Gegner von Angriffen abhalten, damit ihr in Kämpfen komplett dominieren könnt. Wir zeigen euch, was ihr beachten müsst.

Ihr sucht Methoden, um ehrlich Geld zu verdienen? Dann haben wir für euch das passende Video:

Wirft Gegner um und lässt sie nicht kämpfen

Wie wird die Waffe so mächtig? Der Reddit-User SaltyMeatBoy fand heraus, dass der Va’ruun-Inflictor eine kaputte Waffe der gleichnamigen Fraktion ist. Das weiß die Community schon seit dem Fund der Waffe, doch er geht noch heftiger. Laut ihm sei der Grundschaden, der sich in Energie- und Physischen-Schaden aufteilen, nicht die einzigen Gründe, weshalb die Waffe so mächtig ist.

Es geht viel mehr um die Synergie der einzelnen Mods und Talente, die ihr als Spieler finden und aktivieren könnt.

Laut ihm müsst ihr, um das volle Potenzial der Waffe zu enthüllen, vier Skills aufleveln. Folgende sind gemeint:

Kampf-Skillbaum Grundlegender-Skill: Laser – Stufe 3 Fortgeschrittener-Skill: Teilchenstrahl-Waffen – Stufe 4 Experten-Skill: Treffsicherheit – Stufe 4 Experten-Skill: Scharfschützen-Zertifikat – Stufe 3



Habt ihr das geschafft, fehlen noch der Streuaufsatz und ein Visier. Die Wirkung der Synergie könnt ihr im Beweisvideo von SaltyMeatBoy sehen:

Warum ist die Kombi so mächtig? Das hat mit den Perks und Aufsätzen zu tun. Laut dem Reddit-User werden mit dem Laser- und Teilchenstrahl-Skill der Schaden erhöht. Treffsicherheit auf Stufe 4 wirft eure Gegner um, wenn ihr eine Waffe mit Zielfernrohr führt und einen kritischen Treffer landet.

Das Scharfschützen-Zertifikat profitiert zudem von 25 % kritischen Schaden, wenn ihr Kopfschüsse mit einer Waffe, die ein Zielfernrohr ausgerüstet haben, landet. Beachtet, dass ihr nicht mit eurem Zielfernrohr schießen müsst, um die Effekte zu aktivieren.

Kombiniert ihr das noch mit dem Streuaufsatz, verschießt ihr drei Schüsse ohne einen Malus auf Reichweite oder Zielgenauigkeit. Das erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer und sorgt dafür, dass eure Gegner es nicht schaffen werden, sich aufzurichten.

Solltet ihr also eine mächtige Waffe suchen, die eure Gegner nicht zum Kämpfen kommen lässt, dann seid ihr mit dieser Kombination definitiv gut aufgehoben.

Mit welchen Waffen zockt ihr gerne und welche empfindet ihr als viel zu mächtig? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren!

