Starfield: Es gibt jetzt eine Möglichkeit, wie ihr eigene Raumstationen als Außenposten bauen könnt

Was bringen Außenposten in Starfield? Außenposten sind in Starfield mehr als nur ein Urlaubsressort auf einem tropischen Planeten und dienen nicht nur dem Zweck, eine Rolle zu spielen.

Gemäß der Beschreibung ist es mit dieser Mod möglich, euer neustes Schiff über ein Baumenü eures Außenpostens in eine Raumstation zu verwandeln, die ihr modifizieren und an der ihr mit eurem Raumschiff andocken könnt.

In Starfield könnt ihr jetzt eine Raumstation als Außenposten errichten, an der ihr sogar mit eurem Raumschiff andocken könnt.

Insert

You are going to send email to