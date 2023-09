In Starfield könnt ihr einen 11 Jahre alten Trick verwenden, um verdammt viel Loot aus einer Pfütze zu bekommen

Starfield beschenkt euch auf vielen Missionen mit einer Menge Loot. Während aber andere Spieler sich ihre Items verdienen müssen, stoßen andere hingegen auf Pfützen voller Loot. Wir zeigen euch den Fund und erklären euch, warum dieses Phänomen schon 11 Jahre alt ist.

Was hat ein Spieler gefunden? Der Reddit-User Heretic0 ist auf einen interessanten Fund in Akila City gestoßen. Irgendwo auf den matschigen Wegen der Stadt gibt es eine Pfütze voller Loot. Kniet ihr euch in den Schlamm nieder, könnt ihr Munition, Verbrauchsgüter, Digidietriche und vieles mehr ergattern.

Während diese Pfütze nun wie ein Bug aussieht, ist diese aber tatsächlich von Bethesda so gewollt – nicht, weil die Entwickler euch beschenken wollen, sondern weil ihr auf ein System zugreift, auf das ihr normalerweise keinen Zugang haben solltet.

Der Trick existiert schon seit Skyrim

Wo finde ich die Pfütze? Die Pfütze findet ihr in Akila City vor dem Laden „Sherperd’s General Store“. Kniet euch in die Pfütze hinein und sucht mit eurem Fadenkreuz das Wasser ab, bis ihr auf die Kiste „Emerson Sherperd – Supplies“ stoßt. Jetzt könnt ihr euch alle Items aneignen, die sich in dieser „unsichtbaren“ Kiste befinden.

Hier haben wir euch nochmal das Video mit dem Fund eingebunden, damit ihr diesen auch schnell findet:

Was hat es mit diesem Trick auf sich? Wer Bethesda und seine älteren Spiele kennt, sollte diesen Trick durchschauen, denn es handelt sich hier klar um eine Händlertruhe.

Für die, die das System nicht kennen: Händlertruhen verwendet Bethesda für verschiedene Händler in ihren Spielen. Ob in Skyrim oder jetzt auch in Starfield, jeder Händler in der offenen Welt besitzt eine Händlerkiste, in der alle angebotenen Waren gebunkert werden.

Diese Truhen sind mit dem Inventar des Händlers verbunden. Kauft oder verkauft ihr Items, könnt ihr diese in diesen besonderen Truhen wiederfinden. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass diese Behälter extra versteckt werden, damit keine Spieler auf diese zugreifen können.

Meist packen die Entwickler die Kästen dann unter die Erde, wo niemand ohne Cheats herankommen kann. So könnt ihr keine Tricks anwenden, wie Dinge kaufen und dann im Nachhinein euer Gold oder Credits aus der Truhe zurückholen.

Trotz dieser „Vorsichtsmaßnahme“ gibt es Truhen, die nicht tief genug unter der Spielwelt verbuddelt wurden. So wie im Falle von Heretic0 könnt ihr dann nur durch das bloße Hinknien auf diese Kiste zugreifen und euch ohne Folgen die Items schnappen.

Kann dieser Trick für Probleme sorgen? Da die Items in den Shops der Händler ständig aktualisiert werden, wenn genügend Zeit verstrichen ist, kann nichts Schlimmes passieren. Ihr könnt also ständig die Kisten in bestimmten Zeitabständen leerräumen und von der zusätzlichen Lootquelle profitieren. Seid jedoch gewarnt, ihr könnt damit euren Spielspaß vernichten.

Was haltet ihr von dem Trick? Kamen eure Skyrim-Erinnerungen zurück oder kanntet ihr den Trick noch gar nicht? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

