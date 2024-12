Schauspieler aus Star Wars erklärt skurrile Regeln, die man für jeden Film und jede Serie seit 1977 beachten muss

So gäbe es keine Knöpfe im Universum. Die seien demnach auch in Serien und Filmen verboten. Auch Papier darf es wohl gar nicht geben. Das soll garantieren, dass sich auch alles anfühlt wie Star Wars.

Die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones im Ranking

In einem exklusiven Interview mit GamesRadar+ erklärt der Schauspieler, dass es für Projekte im Star-Wars-Universum ein ganzes Regelbuch gibt. Damit das eingehalten wird, gibt es an Sets sogar Verantwortliche von Lucasfilm. Im Interview erklärt er einige der absurdesten Regeln.

Star Wars hat als eines der beliebtesten Sci-Fi-Franchises einen eigenen Stil, der so ziemlich in jedem Film und jeder Serie zu sehen ist. Das ist aber kein Zufall oder Nostalgie von Seiten der verschiedenen Filmemacher. Wie ein Schauspieler jetzt erklärt, gibt es Regeln, an die man sich halten muss.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to