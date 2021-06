Beliebtes Pferde-MMO hat über 600.000 Spieler im Monat und ihr habt noch nie davon gehört

Star Stable Online ist ein MMO, in dem sich alles um Pferde dreht und es ist sehr erfolgreich: Über 600.000 Spieler loggen sich monatlich ins Spiel ein. Und doch habt ihr davon sicher noch nie was gehört. Denn die Zielgruppe des MMOs sind vor allem Mädchen im Teenager-Alter, die fallen nicht in das klassische “Gamer-Muster”.

Das ist Star Stable Online: Eigentlich ist das MMO Star Stable Online für PC bereits fast 10 Jahre alt. Der erste Server für schwedische Spieler ging im September 2011 online. Gespielt wird aus der Third-Person-Perspektive. Nach der Charaktererstellung werden den Spielern und Spielerinnen die Grundlagen von Star Stable Online vorgestellt und sie können sich auf Abenteuer auf der geheimnisvollen Insel Jorvik begeben.

Einst war die Insel ein trister steiniger Ort, bis eines Tages ein Stern darauf einschlug. Aus den Flammen trat ein Pferd, das ein Mädchen auf seinem Rücken trug. Sie ritten zur Mitte der Insel und brachten das Leben mit sich. Zumindest laut einer Legende. Aber seit dem Tag haben alle Pferde eine besondere Verbindung zu der Insel.

Grundsätzlich hält sich Star Stable Online an die übliche MMORPG-Formel. Ihr könnt mit eurem Charakter die verschiedenen Gebiete und Siedlungen der Insel Jorvik erforschen. Das geht sowohl allein als auch zusammen mit Freunden. Dabei erledigt ihr Quests, löst Rätsel, kommt voran in der Story des Spiels und vor allem kümmert euch um eure Pferde.

Das ist das Gameplay von Star Stable Online: Pferde stehen im Mittelpunkt des MMORPGs. Euer erstes Pferd bekommt ihr direkt bei der Charaktererstellung. Weitere müssen erst erspielt oder erworben werden.

Das Spiel bietet eine große Auswahl aus verschiedenen Pferderassen, bei denen sowohl echte als auch magische Pferde dabei sind

Ihr könnt eure Pferde aufleveln und trainieren

Die Pferde haben eine Anzeige für ihre Laune, die ihre Performance beeinflusst

Jedes Pferd hat seine eigenen Statuswerte und besondere Fähigkeiten

Ihr könnt euer Pferd mit Satteln und weiteren Accessoires ausrüsten, die ebenfalls Statuswerte haben

Das Erledigen von Quests und Pflege der Pferde in Stählen geben euch die Ingame-Währung Jorvik Shillings, die man für verschiedene Items ausgeben kann: Etwa neue Accessoires für die Pferde oder den eigenen Spielcharakter.

Wenn die Pferde gepflegt und gut gelaunt sind, kann man mit ihnen verschiedene Rennstrecken abklappern. Star Stable Online bietet über 60 Rennstrecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Neben den normalen Belohnungen wie Ingame-Währung und EXP kann man beim High Score Board auch einfach um den ersten Platz antreten und versuchen, eine Bestzeit aufzustellen.

Außerdem sammelt man dabei auch Ruf für die verschiedenen Fraktionen innerhalb des Spiels. Wie viel Ruf man erzählt und für welche Fraktion, hängt davon ab, welche Strecke man sich ausgesucht hat.

Star Stable Online: Für viele Mädchen ein Rückzugorts, während der Pandemie

Das sagen die Finanzberichte: Mit dem Pferde-Setting hat Star Stable Online seine eigene Nische gefunden, die das MMORPG nun erfolgreich versorgt. In dem Finanzbericht für das Jahr 2020 meldete die Firma Star Stable Entertainment AB, der Entwickler des MMOs, einige große Erfolge (via press.starstableentertainment.com):

Die Menge der Spielstunden stieg im Vergleich zum Vorjahr um 53 % auf 109 Millionen

Durchschnittliche Menge der aktiven User pro Tag stieg um 39 % auf 152.000

Monatlich loggen sich im Schnitt 633.000 Spieler in Star Stable Online ein

Über 2 Milliarden Chat-Sessions wurden 2020 registriert

Und das Wachstum geht weiter. Für das erste Quartal 2021 meldete die Firma ein Wachstum der Spielerzahlen von 25 %. Wie viele andere Online-Spiele profitiert auch Star Stable Online von der globalen Corona-Pandemie, wegen der viele Menschen mehr Zeit zu Hause verbringen müssen und ihre Freunde nicht so häufig sehen können. Dessen ist sich der CEO der Firma, Johan Sjöberg, bewusst:

[…] Für viele [Mädchen] war unser Spiel der Ort, an dem sie ihre Freunde trafen, mit denen sie sonst nicht spielen konnten. […] Wir werden weiterhin ein Hub für die heutigen Teenanger-Mädchen bleiben.

Gaming-Welten, die an uns vorbeigehen

Warum kennt kaum ein Gamer das Spiel? Star Stable Online ist ein Spiel, das von den meisten Gaming-Medien quasi keine Aufmerksamkeit oder Coverage erhält, weil es eine völlig andere Zielgruppe verfolgt, als die Gaming-Medien ansprechen. Während der durchschnittliche Gamer keinerlei Interesse an dem Pferde-MMO haben wird, boomt das Spiel dennoch, weil es seine eigene Nische gefunden hat und darin quasi konkurrenzlos ist.

Welchen riesigen Hit kennt noch kaum wer? Ein ähnliches Beispiel ist der Gaming-Hit Roblox, der für viele Core-Gamer ebenfalls eher unbekannt sein sollte. Das Spiel existiert seit bereits 2006 und hat sich mit der Zeit zu einem sozialen Hub für Kinder und Jugendliche entwickelt, in dem zum Beispiel virtuelle Geburtstagsfeiern veranstaltet werden.

In den vergangenen Jahren erlebte Roblox einen finanziellen Boom. Vor allem im Jahr 2020 wuchs der geschätzte Wert des Spiels von 4 auf satte 29,5 Milliarden, was größtenteils der Corona-Pandemie zugeschrieben wurde. Die Spielerzahl bewegte sich im August 2020 bei 164 Millionen. Das sind Zahlen von denen so manche AAA-Titel nur träumen können.

Doch trotz ihrer Erfolge erscheinen diese Spiele gar nicht oder nur selten auf dem Radar der Core-Gamer.

