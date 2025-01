Ein Schauspieler aus Squid Game wäre in Echt an einer Aufgabe gnadenlos gescheitert – Schuld daran ist ein kleines Detail

An vielen der Spiele aus der Serie Squid Game wären wohl auch die echten Darsteller gescheitert. Einer hat nun zugegeben, dass er mit einem Spiel besondere Probleme hatte – Schuld war aber nicht das Spiel selbst, sondern ein Körpermerkmal.

Achtung: In dem folgenden Artikel gibt es einen Spoiler zu Folge 5 der 2. Staffel von Squid Game.

Mit welchem Spiel hatte der Darsteller Probleme? In der 4. Episode von Squid Game erfahren die Spieler, dass sie sich als Nächstes fünf verschiedenen Kinderspielen, die in Korea bekannt sind, als Fünferteam stellen müssen. Eines der Spiele ist der Kreisel. Bei diesem wird zunächst eine Schnur um den Kreisel gewickelt werden, bevor er rasant abgewickelt wird und so seinen Spin bekommt.

In der Folge hat Spieler 001 seine Probleme damit, den Kreisel zum Drehen zu bringen. Da die Spiele in einem gewissen Zeitlimit absolviert werden müssen, wächst der Druck auf ihn. Doch seine Mitspieler schaffen es, ihn zu beruhigen, wodurch sie das Spiel doch noch gewinnen.

Den Trailer zu Staffel 2 von Squid Game seht ihr hier:

Schauspieler nutzt falsche Hand in Squid Game

Womit hatte der Schauspieler Schwierigkeiten? Es gibt aber noch einen anderen Grund, wieso Spieler 001 den Kreisel plötzlich zum Drehen bekommt: Bei all seinen gescheiterten Versuchen nutzte er seine rechte Hand. Eigentlich ist der Spieler Linkshänder, weshalb der Kreisel sich sofort dreht, als er seine linke Hand zum Abziehen des Seils nutzt.

Doch Lee Byhung-hun, der Darsteller von Spieler 001, ist im wahren Leben Rechtshänder. Er musste bei dem Spiel also improvisieren und so tun, als würde er mit seiner eigentlich starken Hand scheitern, wie er in einem YouTube-Video von Netflix K-Content verrät:

Hier [beim Kreisel-Spiel, Anm. d. Red.] ist das Problem, auf das ich gestoßen bin. Ich bin eigentlich Rechtshänder, aber der Frontmann in der Serie ist Linkshänder. Ich war besorgt, dass mir beim Drehen der Szene zu viele Patzer unterlaufen würden.

Leider verrät der Darsteller nicht, wie viele Versuche es schlussendlich waren, bis die Szenen im Kasten waren. Ob Byhung-hun seine Sache gut gemacht hat und als Rechtshänder trotzdem einen überzeugenden Linkshänder spielen konnte, könnt ihr euch selbst ansehen.

Wo kann ich Squid Game schauen? Squid Game ist aktuell mit 2 Staffeln auf Netflix verfügbar. Das Produktionsteam hat bereits verraten, dass demnächst eine 3. Staffel mit weiteren Spielen folgen wird. Durch einen Leak könnte bereits bekannt sein, wann genau Squid Game in die finale Runde gehen wird: Squid Game Staffel 3 soll 2025 erscheinen – Das Datum wurde vermutlich schon enthüllt