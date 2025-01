Squid Game Staffel 3 soll 2025 erscheinen und das Datum könnte schon bekannt sein

Der Gameplay-Trailer zu The Dark Queen of Mortholme zeigt Pixel-Soulslike in umgekehrter Rollenverteilung mit Stil und Humor

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Der Gameplay-Trailer zu The Dark Queen of Mortholme zeigt die Dynamik der umgekehrten Rollen

Mittlerweile wurde das Video samt Beschreibung auf „Privat“ gestellt, sodass ihr nicht mehr selbst nachsehen könnt. Aktuell ist nur noch der Teaser zu finden, in dem das Datum noch nicht enthüllt wird. Doch der Twitter-Kanal von Maxblizz hat einen Screenshot gesichert, der zeigt, wann die 3. Staffel kommen soll. Mit einem Übersetzungstool ist zu sehen, wann die Netflix-Serie in die Fortsetzung geht.

Woher stammt der Leak? Mit einem 15-sekündigen Video wurde die 3. Staffel von Squid Game angeteasert. Die koreanische YouTube-Seite von Netflix soll in der Videobeschreibung den entscheidenden Hinweis enthalten haben, dass das Startdatum am besagten Tag liegt.

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

Wann soll es weitergehen? Der koreanische YouTube-Kanal von Netflix könnte bereits jetzt enthüllt haben, dass die 3. Staffel am 27. Juni 2025 fortgesetzt wird. Bislang war nur bekannt, dass die Serie 2025 in die Verlängerung geht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to