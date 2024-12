Sport-Team verschenkt PS5 an einen Jungen, nimmt sie ihm ohne Kameras wieder weg

Das US-amerikanische Basketballteam Charlotte Hornets überreichte einem jungen Fan großzügig eine PS5 als Geschenk. Doch als die Kameras aus waren, wurde ihm die Spielkonsole wieder weggenommen.

Am 16. Dezember 2024 spielten die Charlotte Hornets gegen die Philadelphia 76ers. Während der Halbzeit fand eine kleine Weihnachtsshow statt, bei der Geschenke an Kinder überreicht wurden.

Die Moderatorin las den Wunschzettel eines Jungen vor, der sich eine PS5 zu Weihnachten wünschte. Er hatte sich dieses Jahr anscheinend besonders angestrengt gute Noten zu bekommen, um sich das Geschenk so zu „verdienen“. Ein Video hält die Show fest.

Die PS5 wird langsam von der PS5 Pro abgelöst. Hier könnt ihr euch den Trailer zu der neueren Version ansehen:

Übergabe der PS5 anscheinend nur eine Show

Was ist im Video zu sehen? In dem Video auf X, was von dem User Adam Turner gepostet wurde, ist zu sehen, wie das Maskottchen der Basketball-Mannschaft die PS5 an den Jungen überreicht. So weit, so okay, doch die Beschreibung des Videos lässt einen anderen Ausgang der Situation vermuten.

Adam Turner sagt, dass der Junge der Neffe seines besten Freundes ist und dass nach der Show dem Jungen die PS5 ohne Kameras wieder abgenommen wurde. Es war also kein tatsächliches Geschenk, sondern nur eine Art PR-Stunt.

Angeblich soll der Onkel des Jungen wohl gewusst haben, dass die PS5 nicht behalten werden darf. Er hatte das seinem Neffen jedoch nicht kommuniziert.

Was sind die Konsequenzen? Nachdem der Post seine Runde gemacht hatte, war der Aufschrei natürlich groß. Viele regten sich über die geschmacklose Aktion auf. Die Charlotte Hornets entschuldigten sich in einem Statement (via X):

Während des gestrigen Spiels gab es einen Halbzeit-Sketch auf dem Spielfeld, der sein Ziel verfehlt hat. Der Sketch war geprägt von schlechten Entscheidungen und mangelhafter Kommunikation. Einfach ausgedrückt: Wir haben den Ball verloren und entschuldigen uns. Wir haben die Familie kontaktiert und sind entschlossen, es nicht nur wiedergutzumachen, sondern die Erwartungen zu übertreffen. Wir werden dem Fan die PS5 zur Verfügung stellen, die er gestern Abend mit nach Hause nehmen sollte, zusammen mit einem VIP-Erlebnis bei einem zukünftigen Spiel. (…)

Eine PS5 eignet sich super als Geschenk, wenn man sie denn wirklich verschenkt. Wenn ihr eine PS5 zu Weihnachten verschenken möchtet, haben wir für euch die besten Angebote zur Weihnachtszeit in folgendem Artikel zusammengefasst: So bekommt ihr die PS5 günstig zu Weihnachten: Das sind die besten Angebote auf die Slim-Variante und Spiele