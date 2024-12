Gaming-PC mit mehr Power und Möglichkeiten als der PS5 Pro: fast 700€ günstiger bei MediaMarkt

Häufig gestellte Fragen

Was ist Raytracing?

Durch die Zauberkraft des Raytracings eröffnet sich in der Welt der Videospiele eine völlig neue Ebene der Lichtinszenierung. Diese hochmoderne Technik erlaubt es, im Spiel Szenen mit indirektem Licht zu erschaffen, das um Ecken herum reflektiert wird, sowie durchscheinende Objekte, die das Licht sanft durchfluten lassen. Die entstehenden Schatten sind so realistisch, dass sie den Spieler in eine Umgebung voller Echtheit und Lebendigkeit versetzen. Titel wie Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, Metro Exodus und Black Myth Wukong demonstrieren eindrucksvoll, wie Raytracing das visuelle Erlebnis transformiert und die Grenzen zwischen digitaler Illusion und Wirklichkeit nahezu aufhebt.