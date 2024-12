WQHD-Monitor mit ultimativer Präzision jetzt ultragünstig bei MediaMarkt: 165 Hz Framerate und 1 ms Reaktionszeit

Der WQHD-Monitor mit 165 Hz ist perfekt, um im Spiel wie ein Falke durch die Gegner zu fliegen. Spart jetzt viel Geld bei MediaMarkt.

Der SAMSUNG Odyssey G55C ist für kompetitive Spieler ein enormer Vorteil. Dank einer Framerate von 165 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms dominiert ihr in sämtlichen PVP-Games. Die WQHD-Auflösung hat eine höhere Detaildichte als Full HD, weswegen er sich auch für große AAA-Games eignet. Außerdem zieht euch das Curved-Design näher in ein Spiel hinein. Nutzt schnell die Cyber Week bei MediaMarkt und schnappt euch einen der besten Monitore auf dem Markt.

Eigenschaft Details Modell SAMSUNG Odyssey G55C S27CG554EU Bildschirmgröße 27 Zoll Auflösung WQHD (2560 x 1440) Panel-Technologie LED Krümmungsradius 1000R Reaktionszeit 1 ms Bildwiederholungsfrequenz 165 Hz VESA Norm 75 x 75 mm Adaptive Sync-Technologie AMD FreeSync

Der WQHD-Monitor steht für ein visuelles Spektakel

Durch den 27-Zoll-Bildschirm und das Curved-Design werdet ihr regelrecht immersiv in ein Spiel hingezogen.

Das Nonplusultra ist natürlich die WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, was die beste Mitte aktuell zwischen Full HD und 4K ist.

Mit 165 Hz geht der WQHD-Monitor richtig ab

Schleicht in Spielen wie Kingdom Come: Deliverance durch dichte Wälder oder tragt epische Gefechte im Spiel Call of Duty: Black Ops 6 aus. In jeder Hinsicht wird euch die Qualität zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis begeistern.

Der Monitor unterstützt die VESA-Norm 75 x 75 mm, was euch maximale Flexibilität bei der Montage bietet.

Perfekte Leistung für kompetitive Spieler

Mit einer blitzschnellen Reaktionszeit von nur 1 ms gehört lästiges Ghosting der Vergangenheit an. Jede Aktion wird sofort auf dem Bildschirm umgesetzt, was besonders bei schnellen Spielen von Vorteil ist.

Jede Aktion wird sofort auf dem Bildschirm umgesetzt, was besonders bei schnellen Spielen von Vorteil ist. Kombiniert mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 165 Hz erlebt ihr butterweiche Bewegungen ohne Ruckeln oder Verzögerungen. Es ist Zeit, um die Rangliste in Spielen wie Rainbow Six Siege oder League of Legends nach oben zu erklimmen.

ohne Ruckeln oder Verzögerungen. Es ist Zeit, um die Rangliste in Spielen wie Rainbow Six Siege oder League of Legends nach oben zu erklimmen. Nichts stört mehr als Tearing-Effekte während eines spannenden Spiels. Dank der AMD FreeSync-Technologie synchronisiert der Odyssey G55C die Bildwiederholungsrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte. Das Ergebnis? Ein nahtloses Spielerlebnis ohne störende Bildartefakte.

